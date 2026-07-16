Армия Израиля заявила, что ликвидировала главу батальона ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главу снайперского батальона военного крыла палестинского движения ХАМАС, который принимал участие в атаках на израильских военных, сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что Абу Касем принимал участие в атаках на военнослужащих ЦАХАЛ, действующих в секторе Газа. Пресс-служба утверждает, что радикал пытался восстановить военное крыло ХАМАС.