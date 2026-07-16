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Армия Израиля заявила, что ликвидировала главу батальона ХАМАС - РИА Новости, 16.07.2026
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11:47 16.07.2026
Армия Израиля заявила, что ликвидировала главу батальона ХАМАС

ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала главу снайперского батальона ХАМАС

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила командира снайперского батальона военного крыла ХАМАС Омара Ахмеда Абу Касема.
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главу снайперского батальона военного крыла палестинского движения ХАМАС, который принимал участие в атаках на израильских военных, сообщила армейская пресс-служба.
"Вчера (в среду) в ходе точечного удара в центральной части сектора Газа силы ЦАХАЛ ликвидировали Омара Ахмеда Абу Касема, командира снайперского батальона военного крыла ХАМАС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Абу Касем принимал участие в атаках на военнослужащих ЦАХАЛ, действующих в секторе Газа. Пресс-служба утверждает, что радикал пытался восстановить военное крыло ХАМАС.
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