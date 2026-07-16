Перечень товаров, отслеживаемых навигационными пломбами в ЕАЭС, расширяется

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Перечень товаров, отслеживаемых с помощью навигационных пломб в ЕАЭС, расширяется с 31 июля, уведомляет Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) информирует экспортеров о старте второго этапа отслеживания перевозок в соответствии с Соглашением о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок. С 31 июля 2026 года требования к пломбированию будут распространены на дополнительные категории товаров и виды транспорта", - сообщает РЭЦ.

Соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок подписано главами государств-членов Союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия) 19 апреля 2022 года, ратифицировано государствами-членами Союза и вступило в силу 3 апреля 2023 года.

Первый этап Соглашения стартовал 11 февраля 2026 года. Под контроль попали алкогольная и табачная продукция при автомобильных и железнодорожных перевозках (транзит, экспорт, взаимная торговля), а также санкционные товары, продукция легкой промышленности и радиоэлектроника при автоперевозках в режиме транзита.

На втором этапе отслеживанию с применением навигационных пломб подлежат автомобильные перевозки: все перевозки, осуществляемые по процедуре таможенного транзита по территориям двух и более стран ЕАЭС, за исключением категорий товаров, подпадающих под Решение Совета ЕЭК от 12.12.2023 №147. А также железнодорожные перевозки - перевозки алкоголя, табака, санкционных товаров, товаров легкой промышленности и радиоэлектроники по процедуре таможенного транзита.

Для соблюдения новых требований перевозчикам рекомендуется следовать алгоритму: регистрация (зарегистрироваться в системе уполномоченного национального оператора (ООО "ЦРЦП") и установить мобильное приложение "ЦРЦП | Пломба"), создание перевозки (в личном кабинете создать заявку на перевозку и получить PIN-код), наложение пломбы (прибыть в пункт наложения, дождаться решения контролирующих органов и обеспечить установку и активацию навигационной пломбы), завершение перевозки (по прибытии в конечный пункт обратиться к оператору для снятия пломбы).

Третий этап отслеживания начнется 27 мая 2027 года. С этой даты отслеживанию будут подлежать все перевозки товаров, осуществляемые железнодорожным транспортом по территориям двух и более стран-участниц ЕАЭС в рамках таможенного транзита.

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