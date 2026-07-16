Рейтинг@Mail.ru
Страховщики назвали самые дорогие для перевозки товары - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 16.07.2026
Страховщики назвали самые дорогие для перевозки товары

"Zunami Брокер": самыми дорогими для перевозки являются предметы для дома

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛогистический центр
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логистический центр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исследование «Zunami Брокер» показало, что товары для дома (мебель, освещение и декор) являются самыми дорогими для перевозки из-за их хрупкости и крупногабаритности.
  • Спрос на страхование грузов со стороны компаний ритейла и e-commerce за последние два-три года вырос примерно на 25%.
  • Основная зона риска при перевозке грузов — это погрузка, разгрузка, сортировка, консолидация и хранение на терминале, а не магистральная перевозка.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Самыми дорогими для перевозки товарами являются предметы для дома - мебель, освещение и декор, говорится в исследовании страхового брокера "Zunami Брокер", которое есть у РИА Новости.
"Аналитики "Zunami Брокер" провели исследование рынка грузоперевозок в ритейле. По результатам отмечено, что больше всего потерь при перевозках испытывают ритейлеры, работающие с хрупкими предметами и мелким недорогим товаром, требующим частых пополнений и сложной обработки. Наиболее убыточными для ритейла становятся грузы из сегмента товаров для дома: освещение, мебель и предметы декора", - говорится в исследовании.
Доставка из интернет-магазина - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Логист рассказал о трансформации рынка доставки с маркетплейсов
3 июня, 09:07
Уточняется, что эти товары зачастую крупногабаритны или хрупки, нуждаются в усиленной упаковке, аккуратной погрузке и разгрузке, а любое нарушение технологии приводит к повреждениям и частичной утрате. При этом значительная часть ассортимента - относительно недорогие позиции, из‑за чего даже единичная логистическая ошибка делает поставку экономически бессмысленной.
Как пояснил руководитель дирекции комплексного страхования №6 "Абсолют Страхование" Евгений Панкрухин, за последние два-три года спрос на страхование грузов со стороны компаний ритейла и e-commerce вырос примерно на 25% по портфелю в целом.
По оценке экспертов федеральной транспортной компании "Скиф-Карго", наиболее "проблемными" категориями в сборке стали хрупкие грузы: стекло, зеркала, сантехника, плитка, керамика, светильники. Повреждения происходят из-за большого количества перегрузок, соседства с разнородными грузами, слабой заводской упаковки.
Аналитики отмечают, что часто груз кажется "крепким", но плохо переносит штабелирование: это мебель, двери, фасады, ЛДСП, МДФ, столешницы.
"Убыточными считаются также бытовая техника и электроника ... Жидкости, химия, краска, автохимия: протечки портят не только сам груз, но и соседние отправления. Продукты, косметика, товары с температурными ограничениями, если они ошибочно идут обычной сборкой: порча из-за задержек и несоблюдения режима", - говорится в исследовании.
Руководитель отдела ценообразования и поддержки продаж "Скиф-Карго" Оксана Чернышева говорит, что в 2026 году по сравнению с прошлым годом количество мелких повреждений, вероятно, не снизилось, а по отдельным направлениям могло вырасти из-за роста e-commerce, а также B2B-мелких партий, нагрузки на терминалы и большего числа обработок.
Эксперты также отмечают, что основная зона риска - это не магистральная перевозка, а погрузка, разгрузка, сортировка, консолидация и хранение на терминале. Так, для снижения убыточности важнее не просто страховать все подряд, а выделять "красные категории" и вводить обязательную дополнительную упаковку.
Покупка в интернете с помощью карты - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В ВАВТ рассказали о мерах поддержки экспорта российских товаров
10 июля, 09:07
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала