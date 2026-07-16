Страховщики назвали самые дорогие для перевозки товары

Краткий пересказ от РИА ИИ Исследование «Zunami Брокер» показало, что товары для дома (мебель, освещение и декор) являются самыми дорогими для перевозки из-за их хрупкости и крупногабаритности.

Спрос на страхование грузов со стороны компаний ритейла и e-commerce за последние два-три года вырос примерно на 25%.

Основная зона риска при перевозке грузов — это погрузка, разгрузка, сортировка, консолидация и хранение на терминале, а не магистральная перевозка.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Самыми дорогими для перевозки товарами являются предметы для дома - мебель, освещение и декор, говорится в исследовании страхового брокера "Zunami Брокер", которое есть у РИА Новости.

"Аналитики "Zunami Брокер" провели исследование рынка грузоперевозок в ритейле. По результатам отмечено, что больше всего потерь при перевозках испытывают ритейлеры, работающие с хрупкими предметами и мелким недорогим товаром, требующим частых пополнений и сложной обработки. Наиболее убыточными для ритейла становятся грузы из сегмента товаров для дома: освещение, мебель и предметы декора", - говорится в исследовании.

Уточняется, что эти товары зачастую крупногабаритны или хрупки, нуждаются в усиленной упаковке, аккуратной погрузке и разгрузке, а любое нарушение технологии приводит к повреждениям и частичной утрате. При этом значительная часть ассортимента - относительно недорогие позиции, из‑за чего даже единичная логистическая ошибка делает поставку экономически бессмысленной.

Как пояснил руководитель дирекции комплексного страхования №6 "Абсолют Страхование" Евгений Панкрухин, за последние два-три года спрос на страхование грузов со стороны компаний ритейла и e-commerce вырос примерно на 25% по портфелю в целом.

По оценке экспертов федеральной транспортной компании "Скиф-Карго", наиболее "проблемными" категориями в сборке стали хрупкие грузы: стекло, зеркала, сантехника, плитка, керамика, светильники. Повреждения происходят из-за большого количества перегрузок, соседства с разнородными грузами, слабой заводской упаковки.

Аналитики отмечают, что часто груз кажется "крепким", но плохо переносит штабелирование: это мебель, двери, фасады, ЛДСП, МДФ, столешницы.

"Убыточными считаются также бытовая техника и электроника ... Жидкости, химия, краска, автохимия: протечки портят не только сам груз, но и соседние отправления. Продукты, косметика, товары с температурными ограничениями, если они ошибочно идут обычной сборкой: порча из-за задержек и несоблюдения режима", - говорится в исследовании.

Руководитель отдела ценообразования и поддержки продаж "Скиф-Карго" Оксана Чернышева говорит, что в 2026 году по сравнению с прошлым годом количество мелких повреждений, вероятно, не снизилось, а по отдельным направлениям могло вырасти из-за роста e-commerce, а также B2B-мелких партий, нагрузки на терминалы и большего числа обработок.