Рейтинг@Mail.ru
Новак обсудил с главой Якутии Николаевым обеспечение региона топливом - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
10:36 16.07.2026
Новак обсудил с главой Якутии Николаевым обеспечение региона топливом

Александр Новак и глава Якутии Николаев обсудили обеспечение региона топливом

© Фото : Канал в МАХ Айсена НиколаеваЗаместитель председателя правительства России Александр Новак провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым
Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Канал в МАХ Айсена Николаева
Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, они обсудили обеспечение региона топливом и тарифы для Арктики, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).
В ходе беседы стороны рассмотрели ситуацию на внутреннем региональном рынке топлива, ход поставок нефтепродуктов в республику в рамках северного завоза, а также формирование запасов ресурсов и вопросы приоритезации и оптимизации расходов горючего. Учитывая значительную территорию региона, сезонность навигации и особенности логистики, участники встречи подчеркнули особое значение строгого соблюдения графиков отгрузки и распределения топлива для бесперебойного снабжения удаленных районов.
Помимо этого, стороны обсудили ход исполнения поручений президента России по установлению доступных энерготарифов для Арктики и развитие современных технологий угольной генерации в стране.
"Благодарю Александра Валентиновича за поддержку и внимание к вопросам, имеющим важное значение для Якутии и всей страны. Уверен, что наше конструктивное взаимодействие в реализации поставленных задач будет успешно продолжено", — написал Николаев в своем канале на платформе "Макс" по итогам встречи.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевАлександр НовакТопливо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала