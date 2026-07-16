Новак обсудил с главой Якутии Николаевым обеспечение региона топливом

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, они обсудили обеспечение региона топливом и тарифы для Арктики, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

В ходе беседы стороны рассмотрели ситуацию на внутреннем региональном рынке топлива, ход поставок нефтепродуктов в республику в рамках северного завоза, а также формирование запасов ресурсов и вопросы приоритезации и оптимизации расходов горючего. Учитывая значительную территорию региона, сезонность навигации и особенности логистики, участники встречи подчеркнули особое значение строгого соблюдения графиков отгрузки и распределения топлива для бесперебойного снабжения удаленных районов.

Помимо этого, стороны обсудили ход исполнения поручений президента России по установлению доступных энерготарифов для Арктики и развитие современных технологий угольной генерации в стране.