WTA выявила более 12 тысяч оскорбительных сообщений в соцсетях за 2025 год

Краткий пересказ от РИА ИИ За 2025 год в социальных сетях зафиксировано более 12 тысяч оскорбительных сообщений в адрес теннисисток и официальных лиц.

Из них 3726 сообщений классифицированы как серьезные случаи онлайн-агрессии, содержащие угрозы насилия, сексуальные домогательства, расистские высказывания и адресные угрозы.

66% сообщений с серьезными нарушениями были удалены, а данные о 35 аккаунтах переданы правоохранительным органам.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 12 тысяч оскорбительных сообщений в адрес теннисисток и официальных лиц были зафиксированы в социальных сетях за 2025 год, говорится в отчете, опубликованном на Более 12 тысяч оскорбительных сообщений в адрес теннисисток и официальных лиц были зафиксированы в социальных сетях за 2025 год, говорится в отчете, опубликованном на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В ходе исследования специалисты проанализировали более 1,2 миллиона публикаций в социальных сетях. Более 12 тысяч сообщений были классифицированы как оскорбительные, из них 3726 - как серьезные случаи онлайн-агрессии, содержавшие угрозы насилия, сексуальные домогательства, расистские высказывания и адресные угрозы.

На долю пользователей, недовольных результатами ставок, пришлось 42% всех подтвержденных оскорблений и 59% серьезных случаев. При этом 9% аккаунтов стали источниками 87% сообщений, отнесенных к категории наиболее серьезных случаев агрессии.

Подчеркивается, что в 2025 году было удалено 66% сообщений с серьезными нарушениями, а данные о 35 аккаунтах, связанных с 12 пользователями, были переданы правоохранительным органам. Кроме того, 89% аккаунтов, с которых поступали серьезные оскорбления в 2024 году, не проявляли агрессивную активность в 2025 году.