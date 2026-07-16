WTA выявила более 12 тысяч оскорбительных сообщений в соцсетях за 2025 год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За 2025 год в социальных сетях зафиксировано более 12 тысяч оскорбительных сообщений в адрес теннисисток и официальных лиц.
- Из них 3726 сообщений классифицированы как серьезные случаи онлайн-агрессии, содержащие угрозы насилия, сексуальные домогательства, расистские высказывания и адресные угрозы.
- 66% сообщений с серьезными нарушениями были удалены, а данные о 35 аккаунтах переданы правоохранительным органам.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 12 тысяч оскорбительных сообщений в адрес теннисисток и официальных лиц были зафиксированы в социальных сетях за 2025 год, говорится в отчете, опубликованном на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
В ходе исследования специалисты проанализировали более 1,2 миллиона публикаций в социальных сетях. Более 12 тысяч сообщений были классифицированы как оскорбительные, из них 3726 - как серьезные случаи онлайн-агрессии, содержавшие угрозы насилия, сексуальные домогательства, расистские высказывания и адресные угрозы.
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На долю пользователей, недовольных результатами ставок, пришлось 42% всех подтвержденных оскорблений и 59% серьезных случаев. При этом 9% аккаунтов стали источниками 87% сообщений, отнесенных к категории наиболее серьезных случаев агрессии.
Подчеркивается, что в 2025 году было удалено 66% сообщений с серьезными нарушениями, а данные о 35 аккаунтах, связанных с 12 пользователями, были переданы правоохранительным органам. Кроме того, 89% аккаунтов, с которых поступали серьезные оскорбления в 2024 году, не проявляли агрессивную активность в 2025 году.
Одним из примеров онлайн-агрессии стала ситуация с первой ракеткой России Миррой Андреевой. В марте 2025 года теннисистка показала в социальных сетях скриншот с оскорблениями и угрозами после поражения в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами от американки Аманды Анисимовой. В публикации теннисистка написала: "Вот что получаешь, когда проигрываешь один матч".
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