Корнеева обыграла 31-ю ракетку мира и вышла в четвертьфинал в Афинах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла американку Энн Ли во втором круге турнира категории WTA 250 в Афинах.
- Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу Корнеевой.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла американку Энн Ли во втором круге турнира категории WTA 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Корнеевой, которая занимает 90-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ли является 31-й ракеткой мира. Спортсменки провели на корте 1 час 6 минут.
Соперницей Корнеевой в четвертьфинале станет победительница матча между чешкой Терезой Валентовой и белоруской Александрой Соснович.
Athens Open
16 июля 2026 • начало в 17:40
Завершен
2 : 06:26:2