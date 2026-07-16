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Корнеева обыграла 31-ю ракетку мира и вышла в четвертьфинал в Афинах - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Теннис
 
18:53 16.07.2026 (обновлено: 19:11 16.07.2026)
Корнеева обыграла 31-ю ракетку мира и вышла в четвертьфинал в Афинах

Россиянка Корнеева вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA 250 в Афинах

© Фото : Сайт Федерации тенниса РоссииАлина Корнеева
Алина Корнеева - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Сайт Федерации тенниса России
Алина Корнеева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла американку Энн Ли во втором круге турнира категории WTA 250 в Афинах.
  • Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу Корнеевой.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла американку Энн Ли во втором круге турнира категории WTA 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Корнеевой, которая занимает 90-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ли является 31-й ракеткой мира. Спортсменки провели на корте 1 час 6 минут.
Соперницей Корнеевой в четвертьфинале станет победительница матча между чешкой Терезой Валентовой и белоруской Александрой Соснович.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Athens Open
16 июля 2026 • начало в 17:40
Завершен
Алина Корнеева
2 : 06:26:2
Энн Ли
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