Рейтинг@Mail.ru
Анохин: техношколу "Феникс" планируют построить к концу 2026 года - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:56 16.07.2026
Анохин: техношколу "Феникс" планируют построить к концу 2026 года

Техношкола "Феникс" в Смоленском муниципальном округе сможет принять 726 ребят

© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Строительство современного образовательного центра "Феникс" в селе Печерск Смоленского муниципального округа планируют завершить к концу этого года, сообщил в своем канале в "МАКС" губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Техношкола "Феникс" рассчитана на 726 учеников, ребята смогут осваивать здесь робототехнику, анализ данных, машинное обучение, технологии 3D-печати и другие востребованные направления. Открытие этого центра позволит разгрузить действующие образовательные учреждения и создать современные условия для обучения детей из более чем 3 тысяч семей.
Строительная готовность объекта уже составляет 55 %. Полностью завершен конструктив здания, смонтированы внешние инженерные сети газо- и водоснабжения, установлены блочно-модульная котельная и тепловой пункт. Ведутся монтаж внутренних инженерных сетей и лифтового оборудования, устройство кровли и вентилируемого фасада, отделка помещений.
Проект был поддержан правительственной комиссией по региональному развитию и реализуется благодаря механизму инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ в рамках федерального проекта "Инфраструктурное меню", а также Народной программы "Единой России". На строительство школы направлено свыше 1,5 миллиардов рублей.
Вид на Смоленск - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Анохин: детский патриотический центр "Орленок" открылся в Смоленске
15 июля, 20:57
 
Смоленская областьВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала