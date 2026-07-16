Анохин: техношколу "Феникс" планируют построить к концу 2026 года

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Строительство современного образовательного центра "Феникс" в селе Печерск Смоленского муниципального округа планируют завершить к концу этого года, сообщил в своем канале в "МАКС" губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Техношкола "Феникс" рассчитана на 726 учеников, ребята смогут осваивать здесь робототехнику, анализ данных, машинное обучение, технологии 3D-печати и другие востребованные направления. Открытие этого центра позволит разгрузить действующие образовательные учреждения и создать современные условия для обучения детей из более чем 3 тысяч семей.

Строительная готовность объекта уже составляет 55 %. Полностью завершен конструктив здания, смонтированы внешние инженерные сети газо- и водоснабжения, установлены блочно-модульная котельная и тепловой пункт. Ведутся монтаж внутренних инженерных сетей и лифтового оборудования, устройство кровли и вентилируемого фасада, отделка помещений.