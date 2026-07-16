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В Ташкенте при обрушении потолка на платформе пострадали два человека - РИА Новости, 16.07.2026
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15:37 16.07.2026 (обновлено: 16:12 16.07.2026)
В Ташкенте при обрушении потолка на платформе пострадали два человека

В Ташкенте при обрушении потолка на станции "Турон" пострадали два человека

© Sputnik / Рамиз БахтияровАвтомобиль скорой помощи в Узбекистане
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 16 июля на станции «Турон» наземной линии метро в Ташкенте произошло частичное обрушение декоративных элементов потолка.
  • Два пассажира получили легкие телесные повреждения, им оказали необходимую медицинскую помощь.
  • Станция закрыта на время обследования и ремонта, для пассажиров организовано движение дополнительных автобусов.
ТАШКЕНТ, 16 июл - РИА Новости. Два человека получили легкие травмы в результате частичного обрушения декоративных элементов потолка на платформе станции наземной линии метро в Ташкенте, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
"Шестнадцатого июля на 13-й станции наземной линии метро "Турон" произошло частичное обрушение декоративных облицовочных элементов потолка на платформу. В результате происшествия два пассажира получили легкие телесные повреждения", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале столичной мэрии.
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По данным городских властей, пострадавшим своевременно оказали необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время специалисты метрополитена совместно с профильными организациями проводят визуальное и техническое обследование конструкций. По предварительной информации, повреждена декоративная часть потолка. Для установления причин происшествия создана специальная комиссия, продолжаются восстановительные работы.
На время обследования и ремонта станция закрыта, для пассажиров организовано движение дополнительных автобусов, добавили в администрации.
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