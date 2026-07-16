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В Астраханской области таксист избил пассажира молотком по голове - РИА Новости, 16.07.2026
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13:29 16.07.2026 (обновлено: 13:32 16.07.2026)
В Астраханской области таксист избил пассажира молотком по голове

В Астраханской области таксист избил пассажира молотком из-за грязной одежды

© Фото : Астраханская полиция/MAXМолоток, которым таксист избил пассажира в Астрахани
Молоток, которым таксист избил пассажира в Астрахани - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Астраханская полиция/MAX
Молоток, которым таксист избил пассажира в Астрахани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Астраханской области таксист избил пассажира молотком по голове.
  • Причиной конфликта стало нежелание таксиста перевозить пассажира в грязной одежде.
  • Пассажир получил тяжкие повреждения, а водитель был задержан, возбуждено уголовное дело.
ВОЛГОГРАД, 16 июл – РИА Новости. Таксист в Астраханской области избил молотком по голове пассажира из-за того, что тот хотел сесть в машину в грязной одежде, сообщили в ГУМВД РФ по региону.
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"Установлено, что потерпевший вызвал такси, чтобы добраться с работы домой. Однако прибывший водитель отказался от перевозки, сказав, что пассажир может испачкать салон из-за загрязненной одежды. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого таксист достал из салона автомобиля молоток и нанес им множественные удары по голове потерпевшего", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что пассажир получил тяжкие повреждения, а водитель скрылся, но впоследствии был задержан. Возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия".
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