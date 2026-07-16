В Астраханской области таксист избил пассажира молотком по голове.

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"Установлено, что потерпевший вызвал такси, чтобы добраться с работы домой. Однако прибывший водитель отказался от перевозки, сказав, что пассажир может испачкать салон из-за загрязненной одежды. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого таксист достал из салона автомобиля молоток и нанес им множественные удары по голове потерпевшего", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".