Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Астраханской области таксист избил пассажира молотком по голове.
- Причиной конфликта стало нежелание таксиста перевозить пассажира в грязной одежде.
- Пассажир получил тяжкие повреждения, а водитель был задержан, возбуждено уголовное дело.
ВОЛГОГРАД, 16 июл – РИА Новости. Таксист в Астраханской области избил молотком по голове пассажира из-за того, что тот хотел сесть в машину в грязной одежде, сообщили в ГУМВД РФ по региону.
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"Установлено, что потерпевший вызвал такси, чтобы добраться с работы домой. Однако прибывший водитель отказался от перевозки, сказав, что пассажир может испачкать салон из-за загрязненной одежды. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого таксист достал из салона автомобиля молоток и нанес им множественные удары по голове потерпевшего", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что пассажир получил тяжкие повреждения, а водитель скрылся, но впоследствии был задержан. Возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия".
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