Операторы БПЛА "Запада" начали наносить удары по боевикам ВСУ в Славянске

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы БПЛА, работающие в Красном Лимане, начали наносить удары по украинским военным в Славянске.

Бойцы ежедневно уничтожают там от двух до пяти единиц техники ВСУ.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Операторы БПЛА, работающие в Красном Лимане, начали наносить удары по украинским военным в Славянске, сообщил замкомандира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" с позывным Гагарин.

« "Уже добрались до окрестностей Славянска . Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники", — рассказал он.

По словам военнослужащего, сейчас основные усилия армии направлены на то, чтобы сковывать движение подразделений ВСУ и минировать дороги.

Боец добавил, что украинские войска отодвинулись от Красного Лимана, российские военные контролируют эту территорию и заходят противнику в тыл.

Славянск расположен в северной части ДНР . Он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон в Донбассе.

В Красном Лимане же находится важный транзитный железнодорожный узел, и его освобождение поможет развить наступление на Славянск и Краматорск.