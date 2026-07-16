Операторы БПЛА "Запада" начали наносить удары по боевикам ВСУ в Славянске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы БПЛА, работающие в Красном Лимане, начали наносить удары по украинским военным в Славянске.
- Бойцы ежедневно уничтожают там от двух до пяти единиц техники ВСУ.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Операторы БПЛА, работающие в Красном Лимане, начали наносить удары по украинским военным в Славянске, сообщил замкомандира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" с позывным Гагарин.
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"Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники", — рассказал он.
По словам военнослужащего, сейчас основные усилия армии направлены на то, чтобы сковывать движение подразделений ВСУ и минировать дороги.
Боец добавил, что украинские войска отодвинулись от Красного Лимана, российские военные контролируют эту территорию и заходят противнику в тыл.
Славянск расположен в северной части ДНР. Он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон в Донбассе.
В Красном Лимане же находится важный транзитный железнодорожный узел, и его освобождение поможет развить наступление на Славянск и Краматорск.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска улучшили положение в районе Святогорска и продвинулись на подступах к Славянску. Между ними расположена трасса М-03, контроль над которой позволит лишить снабжения боевиков ВСУ.
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