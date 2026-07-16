Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА "Запада" начали наносить удары по боевикам ВСУ в Славянске - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 16.07.2026 (обновлено: 14:09 16.07.2026)
Операторы БПЛА "Запада" начали наносить удары по боевикам ВСУ в Славянске

Операторы дронов "Запада" начали наносить удары по боевикам ВСУ в Славянске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы БПЛА, работающие в Красном Лимане, начали наносить удары по украинским военным в Славянске.
  • Бойцы ежедневно уничтожают там от двух до пяти единиц техники ВСУ.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Операторы БПЛА, работающие в Красном Лимане, начали наносить удары по украинским военным в Славянске, сообщил замкомандира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" с позывным Гагарин.
«
"Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники", — рассказал он.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Три направления: где может посыпаться украинская оборона
Вчера, 08:00
По словам военнослужащего, сейчас основные усилия армии направлены на то, чтобы сковывать движение подразделений ВСУ и минировать дороги.
Боец добавил, что украинские войска отодвинулись от Красного Лимана, российские военные контролируют эту территорию и заходят противнику в тыл.
Боевая работа танка Т-72Б3А - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Российская армия наносит удары без перерыва, заявило Минобороны
Вчера, 11:21
Славянск расположен в северной части ДНР. Он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон в Донбассе.
В Красном Лимане же находится важный транзитный железнодорожный узел, и его освобождение поможет развить наступление на Славянск и Краматорск.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска улучшили положение в районе Святогорска и продвинулись на подступах к Славянску. Между ними расположена трасса М-03, контроль над которой позволит лишить снабжения боевиков ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСлавянскВооруженные силы РФКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинКрасный Лиман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала