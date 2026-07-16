Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели The Telegraph раскритиковали заявление премьера Британии Кира Стармера о неизменной поддержке Украины.
- Комментаторы считают, что премьер-министр должен решать внутренние проблемы Великобритании, а не поддерживать другие страны.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Читатели The Telegraph раскритиковали заявление премьера Британии Кира Стармера о неизменной поддержке Украины перед визитом в Киев.
"Он всегда был готов поддержать другую страну, вместо того чтобы помочь Великобритании и решить ее многочисленные внутренние проблемы... А потом этот наглый лжец заявляет, что улучшил положение в стране. Убирайся, предатель!" — написал один из комментаторов.
"Он всегда был готов поддержать другую страну, вместо того чтобы помочь Великобритании и решить ее многочисленные внутренние проблемы... А потом этот наглый лжец заявляет, что улучшил положение в стране. Убирайся, предатель!" — написал один из комментаторов.
"Если бы только он заботился о наших границах так же, как о границах Украины", — поддержал другой.
"Думаю, Стармеру стоит остаться на Украине. Похоже, там он счастливее всего", — поделился мнением пользователь.
"Выбрасывать наши деньги на коррумпированную страну и отправлять наших солдат сражаться за Украину, пока тысячи украинцев, в том числе мужчины, которые должны были бы вернуться домой, продолжают жить у нас — это не непоколебимая поддержка, а полное безумие. Наши военные не получают никакой помощи, зато Украину засыпают деньгами", — заключили читатели.
Украинские СМИ в четверг написали, что Стармер прибыл в Киев, где должен встретиться с Зеленским.
"Думаю, Стармеру стоит остаться на Украине. Похоже, там он счастливее всего", — поделился мнением пользователь.
"Выбрасывать наши деньги на коррумпированную страну и отправлять наших солдат сражаться за Украину, пока тысячи украинцев, в том числе мужчины, которые должны были бы вернуться домой, продолжают жить у нас — это не непоколебимая поддержка, а полное безумие. Наши военные не получают никакой помощи, зато Украину засыпают деньгами", — заключили читатели.
Украинские СМИ в четверг написали, что Стармер прибыл в Киев, где должен встретиться с Зеленским.