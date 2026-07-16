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Заявление Стармера перед визитом в Киев вызвало ярость в Британии - РИА Новости, 16.07.2026
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13:47 16.07.2026

Заявление Стармера перед визитом в Киев вызвало ярость в Британии

© AP Photo / Jonathan BradyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Jonathan Brady
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели The Telegraph раскритиковали заявление премьера Британии Кира Стармера о неизменной поддержке Украины.
  • Комментаторы считают, что премьер-министр должен решать внутренние проблемы Великобритании, а не поддерживать другие страны.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Читатели The Telegraph раскритиковали заявление премьера Британии Кира Стармера о неизменной поддержке Украины перед визитом в Киев.

"Он всегда был готов поддержать другую страну, вместо того чтобы помочь Великобритании и решить ее многочисленные внутренние проблемы... А потом этот наглый лжец заявляет, что улучшил положение в стране. Убирайся, предатель!" — написал один из комментаторов.
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"Если бы только он заботился о наших границах так же, как о границах Украины", — поддержал другой.

"Думаю, Стармеру стоит остаться на Украине. Похоже, там он счастливее всего", — поделился мнением пользователь.

"Выбрасывать наши деньги на коррумпированную страну и отправлять наших солдат сражаться за Украину, пока тысячи украинцев, в том числе мужчины, которые должны были бы вернуться домой, продолжают жить у нас — это не непоколебимая поддержка, а полное безумие. Наши военные не получают никакой помощи, зато Украину засыпают деньгами", — заключили читатели.

Украинские СМИ в четверг написали, что Стармер прибыл в Киев, где должен встретиться с Зеленским.
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