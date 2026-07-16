"Если бы только он заботился о наших границах так же, как о границах Украины", — поддержал другой.



"Думаю, Стармеру стоит остаться на Украине. Похоже, там он счастливее всего", — поделился мнением пользователь.



"Выбрасывать наши деньги на коррумпированную страну и отправлять наших солдат сражаться за Украину, пока тысячи украинцев, в том числе мужчины, которые должны были бы вернуться домой, продолжают жить у нас — это не непоколебимая поддержка, а полное безумие. Наши военные не получают никакой помощи, зато Украину засыпают деньгами", — заключили читатели.



Украинские СМИ в четверг написали, что Стармер прибыл в Киев, где должен встретиться с Зеленским.