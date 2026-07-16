Более половины палаты представителей США выступили против помощи Израилю

Краткий пересказ от РИА ИИ Более двух третей членов палаты представителей США выступили против принятия законопроекта о предоставлении Израилю военной помощи.

Против законопроекта о финансировании госдепа и целей национальной безопасности проголосовали 314 законодателей из 435 членов палаты представителей.

По итогам голосования было принято решение пересмотреть законопроект.

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Более двух третей членов палаты представителей Соединенных Штатов выступили против принятия законопроекта по предоставлению Израилю военной помощи на сумму как минимум в 3,3 миллиарда долларов, следует из результатов голосования.

Из 435 членов палаты представителей против законопроекта о финансировании госдепа и целей национальной безопасности проголосовали 314 законодателей, в то время как за - 104. Девять из них отказались голосовать, а 10 - воздержались.

По итогам голосования было принято решение пересмотреть законопроект.

"Из средств, выделенных в соответствии с этим законом в рамках раздела "Программа иностранного военного финансирования", не менее 3,3 миллиарда долларов должны будут быть выделены в виде грантов только для Израиля", - говорится в тексте законопроекта.