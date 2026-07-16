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Более половины палаты представителей США выступили против помощи Израилю - РИА Новости, 16.07.2026
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14:39 16.07.2026
Более половины палаты представителей США выступили против помощи Израилю

Более двух третей палаты представителей США проголосовали против помощи Израилю

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более двух третей членов палаты представителей США выступили против принятия законопроекта о предоставлении Израилю военной помощи.
  • Против законопроекта о финансировании госдепа и целей национальной безопасности проголосовали 314 законодателей из 435 членов палаты представителей.
  • По итогам голосования было принято решение пересмотреть законопроект.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Более двух третей членов палаты представителей Соединенных Штатов выступили против принятия законопроекта по предоставлению Израилю военной помощи на сумму как минимум в 3,3 миллиарда долларов, следует из результатов голосования.
Из 435 членов палаты представителей против законопроекта о финансировании госдепа и целей национальной безопасности проголосовали 314 законодателей, в то время как за - 104. Девять из них отказались голосовать, а 10 - воздержались.
По итогам голосования было принято решение пересмотреть законопроект.
"Из средств, выделенных в соответствии с этим законом в рамках раздела "Программа иностранного военного финансирования", не менее 3,3 миллиарда долларов должны будут быть выделены в виде грантов только для Израиля", - говорится в тексте законопроекта.
Финансирование подразумевает закупку продвинутого вооружения, в том числе разработанного в самом Израиле.
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