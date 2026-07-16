Васильев призвал МОК наказывать организации, не допускающие россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Васильев заявил, что МОК должен наказывать спортивные федерации и страны, которые отказываются допускать российских спортсменов.

Он предложил выносить вердикт о запрете на проведение соревнований в странах, нарушающих условия допуска спортсменов, минимум на пять лет, а то и на десять.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен наказывать спортивные федерации и страны, которые отказываются допускать российских спортсменов.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявил в колонке для РИА Новости, что противодействующие российским спортсменам страны и их спортивные федерации столкнутся с неприятными сюрпризами.

"Одно из главных условий для этого - вменяемое руководство в международных федерациях. Если они не идут навстречу и страны занимаются незаконной самодеятельностью, то в этом случае должен включаться механизм Международного олимпийского комитета. Он должен напомнить, что страны согласились со всеми условиями проведения турниров, в том числе допускать спортсменов без ограничений", - сказал Васильев.

"Если условия нарушаются, значит в отношении этих стран необходимо вынести вердикт о запрете на проведение всех видов соревнований минимум на пять лет, а то и на 10. Чтобы они понимали, чем им это грозит. В противном случае эту вакханалию остановить будет очень сложно", - добавил он.