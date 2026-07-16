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Васильев призвал МОК наказывать организации, не допускающие россиян - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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12:29 16.07.2026 (обновлено: 12:38 16.07.2026)
Васильев призвал МОК наказывать организации, не допускающие россиян

Васильев заявил, что МОК должен "остановить вакханалию" с недопуском россиян

© Фото : Федерация биатлона Санкт-ПетербургаДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Федерация биатлона Санкт-Петербурга
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Васильев заявил, что МОК должен наказывать спортивные федерации и страны, которые отказываются допускать российских спортсменов.
  • Он предложил выносить вердикт о запрете на проведение соревнований в странах, нарушающих условия допуска спортсменов, минимум на пять лет, а то и на десять.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен наказывать спортивные федерации и страны, которые отказываются допускать российских спортсменов.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявил в колонке для РИА Новости, что противодействующие российским спортсменам страны и их спортивные федерации столкнутся с неприятными сюрпризами.
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"Одно из главных условий для этого - вменяемое руководство в международных федерациях. Если они не идут навстречу и страны занимаются незаконной самодеятельностью, то в этом случае должен включаться механизм Международного олимпийского комитета. Он должен напомнить, что страны согласились со всеми условиями проведения турниров, в том числе допускать спортсменов без ограничений", - сказал Васильев.
"Если условия нарушаются, значит в отношении этих стран необходимо вынести вердикт о запрете на проведение всех видов соревнований минимум на пять лет, а то и на 10. Чтобы они понимали, чем им это грозит. В противном случае эту вакханалию остановить будет очень сложно", - добавил он.
Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов.
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СпортРоссияДмитрий ВасильевМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Михаил Дегтярев
 
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