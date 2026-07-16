"Все, что смогли". Союзники огласили Зеленскому неприятную новость

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Пока одни страны Европы раздают Киеву щедрые обещания, другие отказывают в военной помощи. Самые верные союзники Зеленского обеспокоены и стараются не допустить ослабления поддержки ВСУ. Впрочем, даже в их лагере нет единства. Как изменится ситуация с поставками оружия — в материале РИА Новости.

Не так одиноки

Премьер-министр Румен Радев заявил о выходе Болгарии из "коалиции желающих", объяснив это тем, что урегулирование конфликта возможно только через дипломатию.

© AP Photo / Emrah Gurel Премьер-министр Болгарии Румен Радев на саммите НАТО в Анкаре © AP Photo / Emrah Gurel Премьер-министр Болгарии Румен Радев на саммите НАТО в Анкаре

Кроме того, отдавать уже нечего, добавил он. София готова помочь лишь с ремонтом оборудования.

Глава военного ведомства Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус также сообщил: "сделали все, что могли", арсенал исчерпан.

Варшава, сильно поскандалившая с Киевом из-за прославления украинских националистов, тоже не обрадовала Зеленского. "Никаких поставок не предусмотрено", — проинформировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

В то же время на недавнем саммите НАТО в Анкаре киевскому режиму пообещали оружия и техники на 70 миллиардов евро в этом году и столько же — в следующем.

Некоторые союзники открыто выступили против. Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что в данном вопросе придерживается линии своего предшественника Виктора Орбана и оружия не даст. Также отказались снабжать ВСУ Чехия и Словакия.

"Есть и другие не согласившиеся участвовать в этих 70 миллиардах", — признался Пеллегрини, не уточняя, кто именно.

Дефицит патриотов

А проблемы у Киева множатся. Советник министра обороны Сергей Бескрестнов утверждает, что у ВСУ "вообще нет ракет" к ЗРК Patriot. Союзники же, сетует он, боятся давать новые, опасаясь ответа России.

В Анкаре решили дать Украине лицензию на собственное производство таких ракет. Правда, это очень долгая история. Ведь потребуется сложное оборудование, подготовка квалифицированного персонала. Кроме того, заводы, если их построят, тут же станут законной целью для российской армии.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Зенитный ракетный комплекс Patriot © AP Photo / Czarek Sokolowski Зенитный ракетный комплекс Patriot

Не помогает и подписанный с Берлином контракт: ракеты, по сообщению нардепа Романа Костенко, поступят лишь после 2028-го. Их производство в ФРГ еще не наладили.

"Заявления заявлениями, а реальность совсем иная", — заключил парламентарий.

Немецкие "Зеленые" безуспешно попытались протащить план увеличения уже согласованных поставок через бундестаг. В проекте было два десятка пунктов. Предполагалось отдать крылатые ракеты Taurus из запасов бундесвера и изготовить дополнительную партию Patriot PAC-2. Голосование с треском провалилось: 510 против и только 79 — за, один воздержался.

© AP Photo / Markus Schreiber Бундестаг в Берлине, Германия © AP Photo / Markus Schreiber Бундестаг в Берлине, Германия

Коалиция снабжающих

Союзники сильно опасаются перебоев в снабжении ВСУ, поэтому думают над новыми схемами. "Любые задержки обойдутся нам всем дорого", — пояснил европейский дипломат изданию Politico.

Так, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и Украина договорились о создании новой антибаллистической системы. "Коалиция желающих" хочет разработать средства против ракет и усилить европейскую ПРО без участия США. Зеленский уверяет, что на это уйдет не больше года, но, похоже, он слишком оптимистичен.

В ходе визита в Париж глава киевского режима получил от Эммануэля Макрона разрешение на покупку 16 истребителей Rafale. Но на Украину их доставят не раньше 2028-2029-го. Также президент Франции сообщил о предоставлении Киеву новых французско-итальянских систем SAMP/TNG и лицензий на производство авиабомб AASM, ракет Aster 30 и SCALP.

© AP Photo / Omar Havana Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц © AP Photo / Omar Havana Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц

Фридрих Мерц старается не отставать. На днях в Rheinmetall заявили, что боеприпасы с нового завода в Унтерлюсе уже везут на Украину. Первая партия снарядов оценивается в пятизначное число. Ключевые — RH1412, используемые в различных системах калибра 155 миллиметров. Вторую партию отправят до конца года.

Берлин остается и крупнейшим финансовым донором Киева. Reuters со ссылкой на источники пишет, что ФРГ профинансирует изготовление 50 тысяч ударных FPV-дронов Shrike на 90 миллионов евро. Это одна из крупнейших закупок для ВСУ.