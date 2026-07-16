Срок действия зарубежных водительских прав россиян не ограничат

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил не ограничивать срок действия зарубежных водительских прав россиян, постоянно проживающих за границей, при въезде в РФ, соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство.

Сейчас в соответствии с законом "О безопасности дорожного движения" иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортом на территории РФ по истечении одного года, исчисляемого с даты первого после получения прав въезда в Россию их владельца, являющегося гражданином РФ. Ограничение не касается прав, выданных в Белоруссии.