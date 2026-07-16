Срок действия зарубежных водительских прав россиян не ограничат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Кутепов, глава экономического комитета Совфеда, предложил не ограничивать срок действия зарубежных водительских прав россиян, постоянно проживающих за границей, при въезде в РФ.
- Сейчас иностранные водительские удостоверения граждан РФ признаются недействительными для управления транспортом на территории РФ по истечении одного года с даты первого въезда их владельца в Россию после получения прав.
- Согласно законопроекту, гражданин РФ сможет управлять транспортным средством в России на основании международного или иностранного национального водительского удостоверения без учета истечения годичного срока при соблюдении определенных условий.
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил не ограничивать срок действия зарубежных водительских прав россиян, постоянно проживающих за границей, при въезде в РФ, соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство.
Сейчас в соответствии с законом "О безопасности дорожного движения" иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортом на территории РФ по истечении одного года, исчисляемого с даты первого после получения прав въезда в Россию их владельца, являющегося гражданином РФ. Ограничение не касается прав, выданных в Белоруссии.
"Законопроектом предлагается определить, что гражданин РФ вправе управлять транспортным средством в Российской Федерации на основании международного водительского удостоверения или иностранного национального водительского удостоверения без учета истечения годичного срока, установленного пунктом 12.1 статьи 25 закона "О безопасности дорожного движения", - говорится в пояснительной записке, документ есть в распоряжении РИА Новости.
При этом должны соблюдаться следующие условия: гражданин РФ постоянно проживает в иностранном государстве - участнике Конвенции о дорожном движении; уполномоченными органами не будет установлен факт его нахождения в РФ не менее 183 календарных дней (более полугода) в течение 12 месяцев подряд.
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