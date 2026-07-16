Лавров оценил отношения России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сотрудничество РФ и КНР служит образцом выстраивания межгосударственных отношений на принципах равенства, баланса интересов и обоюдной выгоды.

Основы сотрудничества России и Китая были заложены на рубеже прошлого и нынешнего веков, когда Москва и Пекин впервые провозгласили курс на развитие равноправного доверительного партнерства.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный в 2001 году, завершил период перехода к формированию стратегического тандема России и Китая.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Разноплановое сотрудничество РФ и КНР в условиях формирования многополярного мира служит образцом выстраивания межгосударственных отношений на принципах равенства, баланса интересов и обоюдной выгоды, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сегодня, в условиях формирования более справедливого многополярного мироустройства, разноплановое сотрудничество между Россией Китаем - двумя великими державами и крупнейшими соседями - служит образцом выстраивания межгосударственного общения на началах равенства, баланса интересов и обоюдной выгоды", - сказал он в своей статье для газеты "Коммерсант", приуроченной к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве".

Глава российского МИД напомнил, что основы сотрудничества двух стран были заложены на рубеже прошлого и нынешнего веков.

"Три десятилетия назад в совместной декларации на высшем уровне Москва и Пекин впервые провозгласили курс на развитие равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке", - отметил он.

По его словам, эта инициатива получила юридическое закрепление в ключевом двустороннем документе - Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписи под котором в 2001 году поставили президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь.