Лавров оценил отношения России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сотрудничество РФ и КНР служит образцом выстраивания межгосударственных отношений на принципах равенства, баланса интересов и обоюдной выгоды.
- Основы сотрудничества России и Китая были заложены на рубеже прошлого и нынешнего веков, когда Москва и Пекин впервые провозгласили курс на развитие равноправного доверительного партнерства.
- Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный в 2001 году, завершил период перехода к формированию стратегического тандема России и Китая.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Разноплановое сотрудничество РФ и КНР в условиях формирования многополярного мира служит образцом выстраивания межгосударственных отношений на принципах равенства, баланса интересов и обоюдной выгоды, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сегодня, в условиях формирования более справедливого многополярного мироустройства, разноплановое сотрудничество между Россией и Китаем - двумя великими державами и крупнейшими соседями - служит образцом выстраивания межгосударственного общения на началах равенства, баланса интересов и обоюдной выгоды", - сказал он в своей статье для газеты "Коммерсант", приуроченной к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве".
Глава российского МИД напомнил, что основы сотрудничества двух стран были заложены на рубеже прошлого и нынешнего веков.
"Три десятилетия назад в совместной декларации на высшем уровне Москва и Пекин впервые провозгласили курс на развитие равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке", - отметил он.
По его словам, эта инициатива получила юридическое закрепление в ключевом двустороннем документе - Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписи под котором в 2001 году поставили президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь.
"Договор завершил период перехода от нормализации отношений России с Китаем в конце 80-х годов XX века к принципиально новому этапу формирования стратегического тандема, играющего исключительно важную роль как собственно для наших государств, так и для поддержания мира, безопасности и стабильности в глобальном масштабе", - резюмировал Лавров.