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Лавров оценил отношения России и Китая - РИА Новости, 16.07.2026
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00:18 16.07.2026
Лавров оценил отношения России и Китая

Лавров: равноправные отношения РФ и КНР служат образцом в современном мире

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сотрудничество РФ и КНР служит образцом выстраивания межгосударственных отношений на принципах равенства, баланса интересов и обоюдной выгоды.
  • Основы сотрудничества России и Китая были заложены на рубеже прошлого и нынешнего веков, когда Москва и Пекин впервые провозгласили курс на развитие равноправного доверительного партнерства.
  • Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный в 2001 году, завершил период перехода к формированию стратегического тандема России и Китая.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Разноплановое сотрудничество РФ и КНР в условиях формирования многополярного мира служит образцом выстраивания межгосударственных отношений на принципах равенства, баланса интересов и обоюдной выгоды, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сегодня, в условиях формирования более справедливого многополярного мироустройства, разноплановое сотрудничество между Россией и Китаем - двумя великими державами и крупнейшими соседями - служит образцом выстраивания межгосударственного общения на началах равенства, баланса интересов и обоюдной выгоды", - сказал он в своей статье для газеты "Коммерсант", приуроченной к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве".
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Глава российского МИД напомнил, что основы сотрудничества двух стран были заложены на рубеже прошлого и нынешнего веков.
"Три десятилетия назад в совместной декларации на высшем уровне Москва и Пекин впервые провозгласили курс на развитие равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке", - отметил он.
По его словам, эта инициатива получила юридическое закрепление в ключевом двустороннем документе - Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписи под котором в 2001 году поставили президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь.
"Договор завершил период перехода от нормализации отношений России с Китаем в конце 80-х годов XX века к принципиально новому этапу формирования стратегического тандема, играющего исключительно важную роль как собственно для наших государств, так и для поддержания мира, безопасности и стабильности в глобальном масштабе", - резюмировал Лавров.
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