"Радио Судного дня" передало третье сообщение за день

Краткий пересказ от РИА ИИ В четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучало сообщение «Варолязг».

Третье сообщение за день было зафиксировано в 18:43 по московскому времени.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сообщение "Варолязг" прозвучало в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Третье сообщение за день зафиксировано в четверг в 18.43 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Варолязг".

Первым сообщением за день было слово "Фиатоплот", зафиксированное в 12.24 мск, а вторым – "Суходелие", зафиксированное в 14.17 мск.