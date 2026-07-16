"Радио Судного дня" передало третье сообщение за день

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучало сообщение «Варолязг».
- Третье сообщение за день было зафиксировано в 18:43 по московскому времени.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сообщение "Варолязг" прозвучало в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Третье сообщение за день зафиксировано в четверг в 18.43 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Варолязг".
Первым сообщением за день было слово "Фиатоплот", зафиксированное в 12.24 мск, а вторым – "Суходелие", зафиксированное в 14.17 мск.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".