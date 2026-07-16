Более 200 БПЛА летели на Московский регион за ночь, сообщил Собянин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 200 беспилотников летели в направлении Московского региона с вечера среды до 09:00 четверга.
- Большую часть беспилотников нейтрализовали на дальних подступах, 10 уничтожили на подлете к Москве.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 200 БПЛА летели в направлении Московского региона с вечера среды до 09.00 четверга, большую часть нейтрализовали на дальних подступах, 10 беспилотников уничтожили на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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