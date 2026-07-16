Более 200 БПЛА летели на Московский регион за ночь, сообщил Собянин

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 200 БПЛА летели в направлении Московского региона с вечера среды до 09.00 четверга, большую часть нейтрализовали на дальних подступах, 10 беспилотников уничтожили на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.