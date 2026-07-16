Народного артиста Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище

Телеграмму на церемонию прощания прислал народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. В ней он отметил, что Смирнов служил искусству более полувека и все это время оставался верен однажды выбранной сцене.

Смирнов родился 6 ноября 1938 года. В 1963 году он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Более 60 лет служил в Театре на Таганке, где работал со дня его основания. За годы творческой деятельности артист сыграл десятки ролей, в том числе в спектаклях "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита", "Берегите ваши лица", "Живой" и "Десять дней, которые потрясли мир". Одной из последних его работ на сцене стала постановка "Земляничная поляна".