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Народного артиста Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 16.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:16 16.07.2026
Народного артиста Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РФ Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым в Театре на Таганке в Москве
Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым в Театре на Таганке в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым в Театре на Таганке в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народного артиста России Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище.
  • Церемония прощания прошла в Театре на Таганке.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Народного артиста России Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Смирнов умер в возрасте 87 лет.
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрощание с народным артистом России Юрием Смирновым в Москве
Прощание с народным артистом России Юрием Смирновым в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Прощание с народным артистом России Юрием Смирновым в Москве
Церемония прощания с ним прошла в Театре на Таганке в среду утром. Проститься с артистом пришли его родные, друзья, коллеги и поклонники.
Смирнова похоронили в одном ряду с ранее упокоенными актрисами. Среди них - народные артистки Раиса Дермент и Екатерина Жемчужная, а также заслуженные артистки Галина Ненашева и Ирина Шевчук.
Венки направили департамент культуры Москвы, Союз театральных деятелей России и другие культурные учреждения.
Среди пришедших почтить память Смирнова была директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.
Телеграмму на церемонию прощания прислал народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. В ней он отметил, что Смирнов служил искусству более полувека и все это время оставался верен однажды выбранной сцене.
Смирнов родился 6 ноября 1938 года. В 1963 году он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Более 60 лет служил в Театре на Таганке, где работал со дня его основания. За годы творческой деятельности артист сыграл десятки ролей, в том числе в спектаклях "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита", "Берегите ваши лица", "Живой" и "Десять дней, которые потрясли мир". Одной из последних его работ на сцене стала постановка "Земляничная поляна".
Широкую известность Смирнову принесла роль Гаврилы в советском музыкальном телефильме "Бумбараш", вышедшем на экраны в 1971 году. Также актер снимался в картинах "Девять дней одного года", "Старики-разбойники", "Летние сны", "Близкая даль" и сериале "На углу, у Патриарших".
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