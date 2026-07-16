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В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Смирновым - РИА Новости, 16.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:09 16.07.2026
В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Смирновым

В Театре на Таганке завершилась церемония прощания с Юрием Смирновым

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым в Театре на Таганке в Москве
Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым в Театре на Таганке в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым в Театре на Таганке в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Театре на Таганке завершилась церемония прощания с Юрием Смирновым.
  • Его захоронят на Троекуровском кладбище.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым завершилась в Театре на Таганке, передает корреспондент РИА Новости.
Смирнов скончался в субботу на 88-м году жизни. Как сообщили РИА Новости в семье артиста, предположительно, причиной смерти стал инсульт.
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрощание с народным артистом России Юрием Смирновым в Москве
Прощание с народным артистом России Юрием Смирновым в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Прощание с народным артистом России Юрием Смирновым в Москве
Гражданская панихида началась в 11.00 мск в Театре на Таганке. С утра у здания театра начали собираться друзья, коллеги и поклонники, чтобы проститься с артистом.
В центре сцены театра был установлен гроб, рядом разместили портрет Смирнова и венки от семьи с надписью: "Помним и любим. Народный артист". Слева от гроба стоял венок от Союза театральных деятелей России.
Церемонию вела актриса Театра на Таганке Екатерина Рябушинская. Прощание сопровождалось музыкой из телефильма "Бумбараш", а на экране демонстрировались фрагменты наиболее известных киноработ актера. Желающие проститься с артистом возлагали цветы, к концу церемонии гроб был окружен букетами роз, хризантем и гвоздик.
Телеграмму на церемонию прощания направил Союз театральных деятелей России от имени своего председателя Владимира Машкова.
"Его служение искусству длилось более полувека, и все это время он оставался верен однажды выбранной сцене. Мастерство его перевоплощений поражало многогранностью. Будь то экранизации — от культовых "Бумбараша" и "Вечного зова" до изысканной баллады о доблестном рыцаре в глубоких белых одеждах", - написал Машков.
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По воспоминаниям коллеги артиста, актрисы Театра имени Ермоловой Ирины Савиной, за год до смерти Смирнов приобрел путевку в любимый санаторий "Актер", но так и не успел отправиться на долгожданный отдых.
"Он купил путевку и ждал этой поездки. В это время там всегда собираются артисты из многих городов, которые ездят туда отдыхать десятилетиями и помнят многих артистов, отдыхавших там, живших, друживших, делившихся театральными премьерами и планами. Поэтому горевать в этом году будет весь санаторий", - сказала она.
Гроб с телом Смирнова вынесли из театра под продолжительные аплодисменты. После церемонии его повезли на Троекуровское кладбище.
Смирнов родился 6 ноября 1938 года. В 1963 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Более 60 лет служил в Театре на Таганке, где работал со дня его основания. За годы творческой деятельности сыграл десятки ролей, в том числе в спектаклях "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита", "Берегите ваши лица", "Живой" и "Десять дней, которые потрясли мир". Одной из последних работ артиста на сцене стала постановка "Земляничная поляна".
Широкую известность Смирнову принесла роль Гаврилы в советском музыкальном телефильме "Бумбараш", вышедшем на экраны в 1971 году. Также актер снимался в фильмах "Девять дней одного года", "Старики-разбойники", "Летние сны", "Близкая даль" и сериале "На углу, у Патриарших".
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