В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Смирновым

Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым в Театре на Таганке в Москве

Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым в Театре на Таганке в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В Театре на Таганке завершилась церемония прощания с Юрием Смирновым.

Его захоронят на Троекуровском кладбище.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым завершилась в Театре на Таганке, передает корреспондент РИА Новости.

Смирнов скончался в субботу на 88-м году жизни. Как сообщили РИА Новости в семье артиста, предположительно, причиной смерти стал инсульт.

Гражданская панихида началась в 11.00 мск в Театре на Таганке . С утра у здания театра начали собираться друзья, коллеги и поклонники, чтобы проститься с артистом.

В центре сцены театра был установлен гроб, рядом разместили портрет Смирнова и венки от семьи с надписью: "Помним и любим. Народный артист". Слева от гроба стоял венок от Союза театральных деятелей России

Церемонию вела актриса Театра на Таганке Екатерина Рябушинская. Прощание сопровождалось музыкой из телефильма "Бумбараш", а на экране демонстрировались фрагменты наиболее известных киноработ актера. Желающие проститься с артистом возлагали цветы, к концу церемонии гроб был окружен букетами роз, хризантем и гвоздик.

Телеграмму на церемонию прощания направил Союз театральных деятелей России от имени своего председателя Владимира Машкова.

"Его служение искусству длилось более полувека, и все это время он оставался верен однажды выбранной сцене. Мастерство его перевоплощений поражало многогранностью. Будь то экранизации — от культовых "Бумбараша" и "Вечного зова" до изысканной баллады о доблестном рыцаре в глубоких белых одеждах", - написал Машков.

По воспоминаниям коллеги артиста, актрисы Театра имени Ермоловой Ирины Савиной, за год до смерти Смирнов приобрел путевку в любимый санаторий "Актер", но так и не успел отправиться на долгожданный отдых.

"Он купил путевку и ждал этой поездки. В это время там всегда собираются артисты из многих городов, которые ездят туда отдыхать десятилетиями и помнят многих артистов, отдыхавших там, живших, друживших, делившихся театральными премьерами и планами. Поэтому горевать в этом году будет весь санаторий", - сказала она.

Гроб с телом Смирнова вынесли из театра под продолжительные аплодисменты. После церемонии его повезли на Троекуровское кладбище.

Смирнов родился 6 ноября 1938 года. В 1963 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Более 60 лет служил в Театре на Таганке, где работал со дня его основания. За годы творческой деятельности сыграл десятки ролей, в том числе в спектаклях "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита", "Берегите ваши лица", "Живой" и "Десять дней, которые потрясли мир". Одной из последних работ артиста на сцене стала постановка "Земляничная поляна".