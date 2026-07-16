В Москве началась церемония прощания с Юрием Смирновым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым началась в Москве.
- Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни, предположительно, от инсульта.
- После церемонии прощания актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, одним из старейших актеров Театра на Таганке Юрием Смирновым началось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Смирнов скончался в субботу на 88-м году жизни. Как сообщили РИА Новости в семье артиста, предположительно, причиной смерти стал инсульт.
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрощание с народным артистом России Юрием Смирновым в Москве
Прощание с народным артистом России Юрием Смирновым в Москве
Церемония прощания началась в 11.00. После этого актера похоронят на Троекуровском кладбище.
Друзья, коллеги и поклонники собираются в здании Театра на Таганке, чтобы проститься с актером. Они несут цветы, занимают места в зрительном зале и на сцене, чтобы проводить его в последний путь. У гроба находятся родные артиста - его жена и сын, которые тяжело переживают утрату.
В центре сцены установлен гроб, усыпанный красными розами. Рядом размещен портрет Смирнова и венки от семьи с надписью: "Помним и любим. Народный артист". В зале звучит музыка из легендарного телефильма "Бумбараш", а на экране демонстрируются фрагменты наиболее известных киноработ актера.
Смирнов родился 6 ноября 1938 года. В 1963 году он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и более 60 лет служил в Театре на Таганке, где работал со дня его основания. За годы творческой деятельности артист сыграл десятки ролей в спектаклях "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита", "Берегите ваши лица", "Живой" и "Десять дней, которые потрясли мир". Одной из последних его работ на сцене стала постановка "Земляничная поляна".
Широкую известность народному артисту России принесла роль Гаврилы в советском музыкальном телефильме "Бумбараш", вышедшем на экраны в 1971 году. Также он снимался в картинах "Девять дней одного года", "Старики-разбойники", "Летние сны", "Близкая даль" и сериале "На углу, у Патриарших".
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