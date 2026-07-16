В Москве началась церемония прощания с Юрием Смирновым

Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым в Театре на Таганке в Москве

Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым в Театре на Таганке в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым началась в Москве.

Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни, предположительно, от инсульта.

После церемонии прощания актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, одним из старейших актеров Театра на Таганке Юрием Смирновым началось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Смирнов скончался в субботу на 88-м году жизни. Как сообщили РИА Новости в семье артиста, предположительно, причиной смерти стал инсульт.

Церемония прощания началась в 11.00. После этого актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Друзья, коллеги и поклонники собираются в здании Театра на Таганке , чтобы проститься с актером. Они несут цветы, занимают места в зрительном зале и на сцене, чтобы проводить его в последний путь. У гроба находятся родные артиста - его жена и сын, которые тяжело переживают утрату.

В центре сцены установлен гроб, усыпанный красными розами. Рядом размещен портрет Смирнова и венки от семьи с надписью: "Помним и любим. Народный артист". В зале звучит музыка из легендарного телефильма "Бумбараш", а на экране демонстрируются фрагменты наиболее известных киноработ актера.

Смирнов родился 6 ноября 1938 года. В 1963 году он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и более 60 лет служил в Театре на Таганке, где работал со дня его основания. За годы творческой деятельности артист сыграл десятки ролей в спектаклях "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита", "Берегите ваши лица", "Живой" и "Десять дней, которые потрясли мир". Одной из последних его работ на сцене стала постановка "Земляничная поляна".