В эфире "Радио Судного дня" прозвучал второй сигнал за день

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радио Судного дня", прозвучал сигнал "Суходелие".
- Ранее в четверг радиостанция передала сообщение "Фиатоплот"
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Еще один сигнал - "Суходелие" - прозвучал в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
В четверг радиостанция передала сообщение "Фиатоплот".
Новое сообщение зафиксировано в 14.17 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Суходелие".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".