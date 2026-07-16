Рейтинг@Mail.ru
В эфире "Радио Судного дня" прозвучал второй сигнал за день - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 16.07.2026
В эфире "Радио Судного дня" прозвучал второй сигнал за день

В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал сигнал "Суходелие"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВышки сотовой связи на крыше дома
Вышки сотовой связи на крыше дома - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вышки сотовой связи на крыше дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радио Судного дня", прозвучал сигнал "Суходелие".
  • Ранее в четверг радиостанция передала сообщение "Фиатоплот"
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Еще один сигнал - "Суходелие" - прозвучал в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
В четверг радиостанция передала сообщение "Фиатоплот".
Новое сообщение зафиксировано в 14.17 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Суходелие".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".
Базовая станция сотовой связи - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало сообщение "Обезьянка"
25 июня, 19:38
 
ОбществоРадиостанция Судного дняРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала