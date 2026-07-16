Рейтинг@Mail.ru
Осужденный за шпионаж на ГУР Украины житель Мелитополя назвал себя пешкой - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 16.07.2026
Осужденный за шпионаж на ГУР Украины житель Мелитополя назвал себя пешкой

Осужденный за шпионаж на разведку Украины житель Мелитополя назвал себя пешкой

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Запорожской области осужден на 13 лет за шпионаж на ГУР Украины и публичные призывы к экстремистской деятельности.
  • Мужчина заявил, что раскаивается в содеянном, и назвал себя обычной маленькой пешкой.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Житель Запорожской области, осужденный на 13 лет за шпионаж на ГУР Украины и публичные призывы к экстремистской деятельности, заявил, что раскаивается в содеянном, и назвал себя "обычной маленькой пешкой", следует из оперативного видео регионального УФСБ России, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили в четверг в региональном УФСБ, осужденный передавал главному управлению разведки министерства обороны Украины сведения о передвижении личного состава и военной техники ВС РФ. Завербован он был в интернете своим знакомым, который покинул Мелитополь с началом СВО. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет
"Отсылал координаты, писал комментарии. Каюсь очень сильно... Дети и семья важнее, поэтому оно того не стоит. Мы, как говорится, обычные маленькие пешки", - заявил он на видео.
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Троих жителей Томской области подозревают в шпионаже в пользу Украины
26 июня, 13:56
 
ПроисшествияМелитопольВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала