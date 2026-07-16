Осужденный за шпионаж на ГУР Украины житель Мелитополя назвал себя пешкой

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Житель Запорожской области, осужденный на 13 лет за шпионаж на ГУР Украины и публичные призывы к экстремистской деятельности, заявил, что раскаивается в содеянном, и назвал себя "обычной маленькой пешкой", следует из оперативного видео регионального УФСБ России, имеющегося в распоряжении РИА Новости.