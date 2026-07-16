Осужденный за шпионаж на ГУР Украины житель Мелитополя назвал себя пешкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Запорожской области осужден на 13 лет за шпионаж на ГУР Украины и публичные призывы к экстремистской деятельности.
- Мужчина заявил, что раскаивается в содеянном, и назвал себя обычной маленькой пешкой.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Житель Запорожской области, осужденный на 13 лет за шпионаж на ГУР Украины и публичные призывы к экстремистской деятельности, заявил, что раскаивается в содеянном, и назвал себя "обычной маленькой пешкой", следует из оперативного видео регионального УФСБ России, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили в четверг в региональном УФСБ, осужденный передавал главному управлению разведки министерства обороны Украины сведения о передвижении личного состава и военной техники ВС РФ. Завербован он был в интернете своим знакомым, который покинул Мелитополь с началом СВО. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет
"Отсылал координаты, писал комментарии. Каюсь очень сильно... Дети и семья важнее, поэтому оно того не стоит. Мы, как говорится, обычные маленькие пешки", - заявил он на видео.