Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 6,5 километра

Краткий пересказ от РИА ИИ Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировала пепловый выброс вулкана Шивелуч на высоту 6,5 километра.

Облако пепла распространилось на 42 километра к востоку, цветовой код авиационной опасности остался на оранжевом уровне.

Извержение продолжается, возможны новые выбросы пепла до 12 километров, что создает угрозу для воздушных судов.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 июл - РИА Новости. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировала пепловый выброс вулкана Шивелуч на высоту 6,5 километра, облако от которого распространилось на 42 километра к востоку, цветовой код авиационной опасности сохранился на оранжевом уровне.

"Взрывы выбросили пепел на высоту до 6,5 километра над уровнем моря, облако пепла смещается на 42 километра к востоку от вулкана… Текущий авиационный цветовой код: оранжевый, предыдущий авиационный цветовой код: оранжевый", - говорится в сообщении KVERT на официальном сайте.

Выброс произошел 16 июля в 01.14 UTC (13.14 по камчатскому времени, 04.14 мск). Его высоту и направление определили по спутниковым данным JPSS-1 и Himawari-9.

По данным вулканологов, извержение продолжается, сопровождаясь мощной газово-паровой активностью, в северной части купола растет новый блок лавы. В любое время возможны новые выбросы до 12 километров, что создает угрозу для международных и низколетящих воздушных судов.