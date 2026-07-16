Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 6,5 километра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировала пепловый выброс вулкана Шивелуч на высоту 6,5 километра.
- Облако пепла распространилось на 42 километра к востоку, цветовой код авиационной опасности остался на оранжевом уровне.
- Извержение продолжается, возможны новые выбросы пепла до 12 километров, что создает угрозу для воздушных судов.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 июл - РИА Новости. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировала пепловый выброс вулкана Шивелуч на высоту 6,5 километра, облако от которого распространилось на 42 километра к востоку, цветовой код авиационной опасности сохранился на оранжевом уровне.
"Взрывы выбросили пепел на высоту до 6,5 километра над уровнем моря, облако пепла смещается на 42 километра к востоку от вулкана… Текущий авиационный цветовой код: оранжевый, предыдущий авиационный цветовой код: оранжевый", - говорится в сообщении KVERT на официальном сайте.
Выброс произошел 16 июля в 01.14 UTC (13.14 по камчатскому времени, 04.14 мск). Его высоту и направление определили по спутниковым данным JPSS-1 и Himawari-9.
По данным вулканологов, извержение продолжается, сопровождаясь мощной газово-паровой активностью, в северной части купола растет новый блок лавы. В любое время возможны новые выбросы до 12 километров, что создает угрозу для международных и низколетящих воздушных судов.
Шивелуч - один из самых активных вулканов Камчатки. Его абсолютная высота составляет 3283 м, высота лавового купола - около 2500 м. Вулкан находится на севере полуострова Камчатка в пределах Восточного хребта. Это самый северный действующий вулкан региона. Он расположен в 47 километрах от ближайшего поселка Ключи и в 440 км от Петропавловска-Камчатского.