Шандалович проверил ремонт дороги в поселке Марциальные воды в Карелии

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в ходе рабочей поездки посетил поселок Марциальные воды Кондопожского района, где проверил ремонт дороги и осмотрел объекты благоустройства.

Оценка проводилась совместно с главой Петровского сельского поселения Людмилой Дорофеевой, директором санатория "Марциальные воды" Александром Дудником, представителем подрядной организации и активными жителями.

Ранее с жалобами на неудовлетворительное состояние дорожного полотна в адрес председателя Законодательного собрания поступали обращения из поселка. Средства на проведение работ в размере 8 миллионов рублей были выделены из республиканского бюджета. Поправку в главный финансовый документ региона внесли Шандалович и депутат Галина Алупова.

В летний период подрядчик обновил дорожное полотно.

"Мы видим, что сделано действительно много. Самая главная оценка — это отзывы самих жителей", — приводит слова Шандаловича пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелия.

В ходе рабочей поездки особое внимание спикер парламента также уделил проектам, которые реализованы по предложению граждан по программам инициативного бюджетирования. Так, в 2025 году у дома № 3 появился обновленный сквер с новыми скамейками и тротуарной плиткой.

В этом году в поселке обустраивают спортивную площадку. Строительство объекта началось в июле: уже проведена отсыпка основания, идет монтаж ограждения. По словам Дорофеевой, здесь планируют установить ворота для мини-футбола, стойки для волейбольной сетки, скамейки для участников мероприятий и болельщиков.

По данным пресс-службы, в следующем году активисты намерены оснастить зону современным инвентарем и уложить специальное спортивное покрытие. Кроме этого, есть планы и по установке уличных тренажеров. Здесь можно будет проводить не только тренировки и соревнования, но и массовые мероприятия.

Шандалович отметил, что активность людей помогает делать хорошие проекты и привел в пример инициативность жителей Марциальных вод.

Спикер парламента добавил, что при формировании бюджета депутаты всегда стараются предусмотреть средства на программы инициативного бюджетирования. В этом году также запущена программа "Конкретных дел", в рамках которой каждый муниципальный район и округ получил по 10 миллионов рублей на решение проблем, о которых говорят жители.

"Когда люди видят реальные результаты, желание участвовать в таких программах растет. В итоге создается комфортная территория", — резюмировал председатель Законодательного собрания.

Дорофеева указала, что в последние годы поселок Марциальные воды расцвел, и призвала жителей поддерживать порядок своим участием.

В пресс-службе уточнили, что обсуждались и актуальные для поселка моменты. Жители пожаловались на закрытие местного почтового отделения. Сейчас доставка пенсий и корреспонденции осуществляется по графику, но зачастую приходится подолгу ждать почтальона на улице. Парламентарий взял вопрос в работу.