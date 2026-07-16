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Крамник обжаловал в CAS решение о дисквалификации - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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19:39 16.07.2026 (обновлено: 19:47 16.07.2026)
Крамник обжаловал в CAS решение о дисквалификации

Гроссмейстер Крамник сообщил, что обжаловал в CAS решение о дисквалификации

© пресс-служба ТРК "Vegas Crocus Hall"Российский гроссмейстер Владимир Крамник
Российский гроссмейстер Владимир Крамник - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© пресс-служба ТРК "Vegas Crocus Hall"
Российский гроссмейстер Владимир Крамник . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Крамник подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной шахматной федерации (FIDE) о его дисквалификации.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) о дисквалификации.
В начале июля Крамника дисквалифицировали на год за публичные обвинения ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого. Также решение предусматривает еще один год дисквалификации условно. После этого он обжаловал решение в FIDE.
"Я только что подал официальную апелляцию в CAS против FIDE", - написал Крамник в соцсети X.
В ноябре 2025 года FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.
Владимир Крамник - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Дисквалификация Крамника носит политизированный характер, заявил Артемьев
4 июля, 16:20
 
Спортивный арбитражный суд (CAS)Владимир КрамникМеждународная федерация шахмат (FIDE)Спорт
 
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