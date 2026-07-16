Крамник обжаловал в CAS решение о дисквалификации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Крамник подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной шахматной федерации (FIDE) о его дисквалификации.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) о дисквалификации.
"Я только что подал официальную апелляцию в CAS против FIDE", - написал Крамник в соцсети X.
В ноябре 2025 года FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.