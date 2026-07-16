Три компании получили сертификат "Сделано в России"

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Три компании - из Москвы, Подмосковья и Петербурга - получили сертификаты "Сделано в России", подтверждающие высокое качество и происхождение продукции, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Сертификаты соответствия программы "Сделано в России" получили компании из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга в сферах IT, промышленного производства и продуктов питания. Документы подтверждают высокое качество и отечественное происхождение продукции и технологических решений", - информирует РЭЦ.

Московский ИИ- и веб-интегратор OSMI IT, разработчик платформы корпоративных ИИ-агентов OSMI AI, получил сертификат в категории "Уникальность".

"Для российского ИИ-рынка сейчас важно не только создавать сильные технологии, но и учиться выводить их за пределы внутреннего рынка. В корпоративном сегменте растет спрос на решения, которые можно безопасно внедрять в реальные процессы: в закрытом контуре, с контролем данных, интеграциями и понятным бизнес-эффектом. OSMI AI развивается именно в этой логике – как платформа ИИ-агентов, которая помогает компаниям переходить от пилотов к промышленному применению ИИ. Поддержка государства и инструменты РЭЦ могут сыграть важную роль в том, чтобы такие продукты быстрее находили партнеров и заказчиков на зарубежных рынках", – отметил основатель и генеральный директор OSMI IT Михаил Шрайбман.

ОКБ "Гамма" (ГК "Специальные системы и технологии") из Подмосковья получило сертификат по направлению "Надежность" на гофрированные трубы из нержавеющей стали Stahlmann. Продукция выпускается в нескольких исполнениях, включая изолированное и неизолированное, отожженное и неотожженное. Для производства трубы предприятие использует высоколегированную нержавеющую сталь и применяет метод формовки и сварки ленты с последующим гофрированием. Трубы устойчивы к коррозии и заилению, выдерживают гидравлические удары до 60 бар и температурные перепады от минус 60 градусов Цельсия до плюс 400 градусов, безопасны для питьевого водоснабжения.

Петербургский торгово-производственный холдинг "Си-Проджект" получил сертификаты по направлению "Надежность" на несколько групп товаров. Сертификаты выданы на картофельные хлопья быстрого приготовления, батончики-мюсли, мед, варенье и джемы, а также на сухое молоко цельное и обезжиренное и сухое козье молоко.

"Роль поддержки государства в экспорте, на наш взгляд, важна и нужна. Она особенно важна в субсидировании малых и средних предприятий при выходе на внешние рынки, гарантийной поддержке от рисков неплатежей иностранных покупателей, льготном кредитовании, сопровождении экспортных поставок от момента их подготовки по документам до результата реализации сделок, а также обучении и акселерации в сфере внешнеэкономической деятельности", - отметили в компании.

Сертификация "Сделано в России" дает производителям дополнительные инструменты поддержки и продвижения на внешних рынках. Они включают рекламно-информационную поддержку, размещение в национальных магазинах и павильонах, а также участие в выставках и бизнес-миссиях.