Вопрос Селигдарского месторождения в Якутии решат в ближайшие годы - СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава региона Айсен Николаев считает, что план освоения Селигдарского месторождения с запасами апатитов и редкоземельных металлов будет определен в ближайшие несколько лет, пишут "Ведомости".
- Разработка месторождения обсуждается в рамках развития Алданского промышленного кластера.
- У надзорных органов есть требования по фиксации определенного класса опасности Селигдарского месторождения.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. План освоения Селигдарского месторождения, где сосредоточены запасы апатитов и редкоземельных металлов, будет определен в ближайшие несколько лет, считает глава региона Айсен Николаев.
"Второй масштабный проект касается освоения Селигдарского месторождения. Это огромные запасы апатитов и редкоземельных металлов, но здесь есть сложности, связанные с образованием значительных объемов "хвостов"... Но я считаю, что на горизонте нескольких лет будет решение как по недропользователю, так и по плану освоения", - сказал Николаев в интервью газете "Ведомости".
Глава Якутии заявил о росте цен на крупные алмазы в мире
15 июня, 03:39
По словам главы региона, у надзорных органов есть требования по фиксации определенного класса опасности месторождения.
Николаев отметил, что разработка Селигдарского месторождения обсуждается в рамках развития Алданского промышленного кластера, который сегодня объединяет прежде всего золотодобывающие проекты, где работает "Полюс Алдан".