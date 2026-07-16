Вопрос Селигдарского месторождения в Якутии решат в ближайшие годы - СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава региона Айсен Николаев считает, что план освоения Селигдарского месторождения с запасами апатитов и редкоземельных металлов будет определен в ближайшие несколько лет, пишут "Ведомости".

Разработка месторождения обсуждается в рамках развития Алданского промышленного кластера.

У надзорных органов есть требования по фиксации определенного класса опасности Селигдарского месторождения.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. План освоения Селигдарского месторождения, где сосредоточены запасы апатитов и редкоземельных металлов, будет определен в ближайшие несколько лет, считает глава региона Айсен Николаев.

"Второй масштабный проект касается освоения Селигдарского месторождения. Это огромные запасы апатитов и редкоземельных металлов, но здесь есть сложности, связанные с образованием значительных объемов "хвостов"... Но я считаю, что на горизонте нескольких лет будет решение как по недропользователю, так и по плану освоения", - сказал Николаев в интервью газете "Ведомости"

По словам главы региона, у надзорных органов есть требования по фиксации определенного класса опасности месторождения.