Рейтинг@Mail.ru
Вопрос Селигдарского месторождения в Якутии решат в ближайшие годы - СМИ - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 16.07.2026 (обновлено: 13:09 16.07.2026)
Вопрос Селигдарского месторождения в Якутии решат в ближайшие годы - СМИ

Николаев: план освоения Селигдарского месторождения определится в ближайшие годы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ-2025
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава региона Айсен Николаев считает, что план освоения Селигдарского месторождения с запасами апатитов и редкоземельных металлов будет определен в ближайшие несколько лет, пишут "Ведомости".
  • Разработка месторождения обсуждается в рамках развития Алданского промышленного кластера.
  • У надзорных органов есть требования по фиксации определенного класса опасности Селигдарского месторождения.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. План освоения Селигдарского месторождения, где сосредоточены запасы апатитов и редкоземельных металлов, будет определен в ближайшие несколько лет, считает глава региона Айсен Николаев.
"Второй масштабный проект касается освоения Селигдарского месторождения. Это огромные запасы апатитов и редкоземельных металлов, но здесь есть сложности, связанные с образованием значительных объемов "хвостов"... Но я считаю, что на горизонте нескольких лет будет решение как по недропользователю, так и по плану освоения", - сказал Николаев в интервью газете "Ведомости".
Россыпь ограненных алмазов - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Глава Якутии заявил о росте цен на крупные алмазы в мире
15 июня, 03:39
По словам главы региона, у надзорных органов есть требования по фиксации определенного класса опасности месторождения.
Николаев отметил, что разработка Селигдарского месторождения обсуждается в рамках развития Алданского промышленного кластера, который сегодня объединяет прежде всего золотодобывающие проекты, где работает "Полюс Алдан".
Казанов о месторождениях редкоземельных металлов на которых сфокусирована Россия - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Глава Роснедр Олег Казанов: редкоземов России хватит всему миру
10 июня, 09:00
 
Айсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала