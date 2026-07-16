Смешанная сборная России по тхэквондо завоевала серебро на командном КМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Смешанная сборная России по тхэквондо стала серебряным призером командного Кубка мира в южнокорейском Чхунчхоне.
- В финале россияне уступили сборной Ирана, на пути к финалу они победили сборные Китая и Казахстана.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Смешанная сборная России по тхэквондо стала серебряным призером командного Кубка мира в южнокорейском Чхунчхоне.
Российская команда, которую представляли Никита Высотин, Владислав Шиманский, Даниил Жданов, Алиса Сошникова, Маргарита Агрофенина и Юлия Кудрявцева, на пути к финалу победили сборные Китая и Казахстана. В финале россияне уступили сборной Ирана.
В январе совет World Taekwondo допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном.