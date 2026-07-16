Смешанная сборная России по тхэквондо завоевала серебро на командном КМ

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Смешанная сборная России по тхэквондо стала серебряным призером командного Кубка мира в южнокорейском Чхунчхоне.

В январе совет World Taekwondo допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном.