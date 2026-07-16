Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина со стаканом напал на девушку в центре Саратова.
- Ее госпитализировали с ранами головы и руки.
- Нападавшего разыскивает полиция.
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Девушку госпитализировали с травмами головы и руки после конфликта с молодым человеком в увеселительном заведении на проспекте Столыпина в Саратове, нападавшего на нее со стаканом саратовца разыскивают, сообщили в областном ГУМВД.
Видеозаписи с места ЧП были опубликованы в соцсетях. В публикациях утверждалось, что мужчина разбил о голову девушки стакан перед питейным заведением на пешеходной зоне.
© Кадр видео из соцсетейПострадавшей после конфликта с молодым человеком на проспекте Столыпина в Саратове оказывают первую помощь
© Кадр видео из соцсетей
Пострадавшей после конфликта с молодым человеком на проспекте Столыпина в Саратове оказывают первую помощь
"Вчера в дежурную часть из медицинского учреждения поступила информация о госпитализации с ранами головы и руки 21-летней местной жительницы. В ходе проведения проверочных мероприятий полицейскими установлено, что телесные повреждения пострадавшая получила в ходе конфликта в одном из увеселительных заведений на проспекте Столыпина в ночное время с 14 на 15 июля с неизвестным ей ранее молодым человеком", - написала пресс-служба ГУМВД в канале на платформе "Макс".
В настоящее время полицейские уже установили личность злоумышленника – им оказался 28-летний житель Саратова, ранее не судимый. В настоящее время его разыскивают, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.
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В пресс-службе министерства здравоохранения РИА Новости уточнили, что девушка в состоянии средней степени тяжести доставлена в одну из больниц Саратова, где ей в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.
В правоохранительных органах агентству рассказали, что, по предварительным данным, агрессор ударил девушку по голове стаканом, который разбился. У пострадавшей зафиксированы две резаные раны на руке, добавили там.