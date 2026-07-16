Мужчина пытался открыть аварийный выход на рейсе в Хабаровск

Краткий пересказ от РИА ИИ Пассажир из Красноярска в неадекватном состоянии пытался открыть аварийный выход во время полета на рейсе Красноярск — Хабаровск.

Сотрудники полиции задержали дебошира сразу после посадки самолета в Хабаровске, в отношении него составлен административный протокол.

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Дебошир из Красноярска пытался открыть аварийный выход во время полета на рейсе Красноярск – Хабаровск и игнорировал требования экипажа, сообщает в четверг пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

В отдел полиции в аэропорту Хабаровска поступило сообщение о том, что на борту самолета, следующего из Красноярска в Хабаровск, находится буйный пассажир в неадекватном состоянии.

"Правонарушитель находился на борту воздушного судна в неадекватном состоянии… самостоятельно пытался открыть аварийный выход, на неоднократные требования членов экипажа прекратить противоправные действия не реагировал", – говорится в сообщении.