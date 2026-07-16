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Мужчина пытался открыть аварийный выход на рейсе в Хабаровск - РИА Новости, 16.07.2026
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03:55 16.07.2026
Мужчина пытался открыть аварийный выход на рейсе в Хабаровск

Пассажир пытался открыть аварийный выход на рейсе Красноярск – Хабаровск

© РИА Новости / Вячеслав Реутов | Перейти в медиабанкАэропорт Хабаровска
Аэропорт Хабаровска - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
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Аэропорт Хабаровска. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажир из Красноярска в неадекватном состоянии пытался открыть аварийный выход во время полета на рейсе Красноярск — Хабаровск.
  • Сотрудники полиции задержали дебошира сразу после посадки самолета в Хабаровске, в отношении него составлен административный протокол.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Дебошир из Красноярска пытался открыть аварийный выход во время полета на рейсе Красноярск – Хабаровск и игнорировал требования экипажа, сообщает в четверг пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.
В отдел полиции в аэропорту Хабаровска поступило сообщение о том, что на борту самолета, следующего из Красноярска в Хабаровск, находится буйный пассажир в неадекватном состоянии.
"Правонарушитель находился на борту воздушного судна в неадекватном состоянии… самостоятельно пытался открыть аварийный выход, на неоднократные требования членов экипажа прекратить противоправные действия не реагировал", – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции сразу после посадки зашли на борт и задержали 40-летнего дебошира. В отношении него составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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