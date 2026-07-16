Над Херсонской областью сбили 42 беспилотника ВСУ за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Херсонской областью сбили 42 беспилотника ВСУ за минувшую ночь.
- Военные круглосуточно держат воздушную защиту области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Над Херсонской областью сбили 42 беспилотника ВСУ за минувшую ночь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, военные круглосуточно держат воздушную защиту области, прикрывая жителей, дороги и критические объекты инфраструктуры.
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