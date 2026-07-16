Итальянский бизнес в России потерял за четыре года более 40 миллиардов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянский бизнес в России потерял более 40 миллиардов евро за четыре года западных санкций.

250 итальянских компаний продолжают работать в РФ, и еще немало готовы вернуться.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Итальянский бизнес в России потерял за четыре года западных санкций уже более 40 миллиардов евро, при этом 250 итальянских компаний по-прежнему работают в РФ, и еще немало готовы вернуться, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.

"За четыре года западных санкций итальянский бизнес в России понес огромные потери в размере более 40 миллиардов евро", - сказал он в ходе генеральной ассамблеи GIM-Unimpresa в России.

Торрембини отметил, что, несмотря на уход ряда компаний из России после 2022 года, большинство по-прежнему работают: 100 итальянских компаний занимаются в РФ производством, и еще 150 торговлей.

Многие компании, в том числе известные, при этом хотят вернуться, подчеркнул президент GIM-Unimpresa в России.

Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе.