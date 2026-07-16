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Итальянский бизнес в России потерял за четыре года более 40 миллиардов евро - РИА Новости, 16.07.2026
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22:36 16.07.2026
Итальянский бизнес в России потерял за четыре года более 40 миллиардов евро

Торрембини: из-за антироссийских санкций итальянский бизнес потерял 40 млрд евро

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини
Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский бизнес в России потерял более 40 миллиардов евро за четыре года западных санкций.
  • 250 итальянских компаний продолжают работать в РФ, и еще немало готовы вернуться.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Итальянский бизнес в России потерял за четыре года западных санкций уже более 40 миллиардов евро, при этом 250 итальянских компаний по-прежнему работают в РФ, и еще немало готовы вернуться, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"За четыре года западных санкций итальянский бизнес в России понес огромные потери в размере более 40 миллиардов евро", - сказал он в ходе генеральной ассамблеи GIM-Unimpresa в России.
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Торрембини отметил, что, несмотря на уход ряда компаний из России после 2022 года, большинство по-прежнему работают: 100 итальянских компаний занимаются в РФ производством, и еще 150 торговлей.
Многие компании, в том числе известные, при этом хотят вернуться, подчеркнул президент GIM-Unimpresa в России.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай по отдельности.
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