Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия проведет неформальное заседание Совета безопасности ООН 17 июля.
- Тема заседания — «Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами».
ООН, 16 июл – РИА Новости. Россия в пятницу, 17 июля, проведет неформальное заседание Совета безопасности ООН по теме "Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами", сообщили в российской миссии при Всемирной Организации.
"Семнадцатого июля в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета безопасности ООН по "формуле Арриа" на тему "Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами", – говорится в сообщении постпредства в Telegram-канале.