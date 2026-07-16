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Россия 17 июля проведет неформальное заседание СБ ООН - РИА Новости, 16.07.2026
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20:10 16.07.2026
Россия 17 июля проведет неформальное заседание СБ ООН

Россия 17 июля проведет неформальное заседание Совбеза ООН по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия проведет неформальное заседание Совета безопасности ООН 17 июля.
  • Тема заседания — «Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами».
ООН, 16 июл – РИА Новости. Россия в пятницу, 17 июля, проведет неформальное заседание Совета безопасности ООН по теме "Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами", сообщили в российской миссии при Всемирной Организации.
"Семнадцатого июля в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета безопасности ООН по "формуле Арриа" на тему "Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами", – говорится в сообщении постпредства в Telegram-канале.
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