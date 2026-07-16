Россия 17 июля проведет неформальное заседание СБ ООН

ООН, 16 июл – РИА Новости. Россия в пятницу, 17 июля, проведет неформальное заседание Совета безопасности ООН по теме "Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами", сообщили в российской миссии при Всемирной Организации.