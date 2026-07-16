В Роскачестве предупредили об опасности безглютеновой диеты

Краткий пересказ от РИА ИИ Безглютеновая диета без предписания врача может привести к дефициту витаминов группы В, железа, цинка и пищевых волокон.

Роскачество завершило исследование безглютеновой продукции на российском рынке, в результате которого все образцы соответствовали требованиям по содержанию глютена.

Эксперты рекомендуют внимательно читать состав продуктов и искать знак добровольной сертификации или символ Ассоциации европейских обществ целиакии (AOECS), а не доверять надписи «без глютена» без подтверждения.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Безглютеновая диета без предписания врача может привести к дефициту витаминов группы В, железа, цинка и пищевых волокон, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"Безглютеновая диета нужна только тем, кому она назначена врачом. Для здоровых людей отказ от глютена без показаний может привести к дефициту витаминов группы В, железа, цинка и пищевых волокон. Большинство "страшилок" о глютене - маркетинговый миф", - отметили в организации.

Помимо этого там добавили, что Роскачество завершило масштабное исследование безглютеновой продукции, представленной на российском рынке. Эксперты проверили 29 товаров 21 торговой марки в пяти категориях: макароны, печенье, хлебцы, овсяные хлопья и мука. В выборку вошли как отечественные, так и итальянские производители.

"Главный результат: все образцы соответствуют требованиям по содержанию глютена (не более 20 мг/кг). В 26 из 29 товаров глютен не обнаружен вовсе (менее 2,0 мг/кг – предел обнаружения метода). В трех образцах выявлены следовые количества, но они значительно ниже допустимого порога", - отметили эксперты.