В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Нижний Новгород ("Чкалов"), Тамбов ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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