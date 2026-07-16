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Рекордсмен КХЛ Старченко завершил карьеру - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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11:56 16.07.2026 (обновлено: 12:37 16.07.2026)
Рекордсмен КХЛ Старченко завершил карьеру

Форвард Роман Старченко завершил карьеру в "Барысе"

© Фото : официальный сайт ХК "Барыс"Нападающий "Барыса" Роман Старченко
Нападающий Барыса Роман Старченко - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : официальный сайт ХК "Барыс"
Нападающий "Барыса" Роман Старченко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казахстанский нападающий Роман Старченко завершил игровую карьеру.
  • В составе "Барыса" Старченко провел 819 матчей, всего на его счету 871 матч в КХЛ и 424 очка.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рекордсмен Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству матчей в составе одной команды казахстанский нападающий Роман Старченко завершил игровую карьеру, сообщается в Telegram-канале астанинского "Барыса".
В составе "Барыса" Старченко провел 819 матчей, также один сезон форвард отыграл за московский "Спартак". Всего на его счету 871 матч в КХЛ и 424 очка (215 голов + 209 передач).
Старченко со сборной Казахстана принял участие в 18 чемпионатах мира (10 из них – в элитном дивизионе), стал двукратным победителем Азиатских игр и чемпионом Азии.
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ХоккейСпортКазахстанАзияРоман СтарченкоБарысХК Спартак (Москва)КХЛ 2025-2026
 
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