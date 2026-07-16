Рекордсмен КХЛ Старченко завершил карьеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казахстанский нападающий Роман Старченко завершил игровую карьеру.
- В составе "Барыса" Старченко провел 819 матчей, всего на его счету 871 матч в КХЛ и 424 очка.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рекордсмен Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству матчей в составе одной команды казахстанский нападающий Роман Старченко завершил игровую карьеру, сообщается в Telegram-канале астанинского "Барыса".
Старченко со сборной Казахстана принял участие в 18 чемпионатах мира (10 из них – в элитном дивизионе), стал двукратным победителем Азиатских игр и чемпионом Азии.
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