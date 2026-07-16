Уровень воды в реке Ница в Ирбите вырос еще на 49 сантиметров за сутки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Уровень воды в реке Ница в городе Ирбите в Свердловской области вырос еще на 49 сантиметров за сутки, сообщил мэр Ирбита Николай Юдин.

Он уточнил, что в Ирбите работает более 50 спасателей, продолжается подворовой обход.

Ранее Юдин уточнял, что уровень воды в Нице превысил максимальные значения почти всех наводнений, которые ранее были зафиксированы в городе. Наводнение, писал мэр, перехватывает те улицы, где паводка не было почти 50 лет.