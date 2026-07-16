Уровень воды в реке Ница в Ирбите вырос еще на 49 сантиметров за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уровень воды в реке Ница в городе Ирбите вырос еще на 49 сантиметров за сутки.
- Из-за сильных дождей в Свердловской области в зоне подтопления остаются 443 частных жилых дома и свыше 1,7 тысячи приусадебных участков в 65 населенных пунктах.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Уровень воды в реке Ница в городе Ирбите в Свердловской области вырос еще на 49 сантиметров за сутки, сообщил мэр Ирбита Николай Юдин.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По последним данным ГУ МЧС по региону, в зоне подтопления остаются 443 частных жилых дома и свыше 1,7 тысячи приусадебных участков в 65 населенных пунктах 20 муниципальных образований.
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"По состоянию на 08.00 (06.00 мск – ред.) уровень воды в Нице составляет 835 сантиметров, а значит за минувшие сутки вода поднялась еще на 49 сантиметров. При этом вода продолжает выходить на дороги и тротуары, в то время как подтопления новых приусадебных и придомовых территорий не зафиксировано", – написал Юдин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что в Ирбите работает более 50 спасателей, продолжается подворовой обход.
Ранее Юдин уточнял, что уровень воды в Нице превысил максимальные значения почти всех наводнений, которые ранее были зафиксированы в городе. Наводнение, писал мэр, перехватывает те улицы, где паводка не было почти 50 лет.