ВС России уничтожили дроны-"ждуны" ВСУ на сумском направлении

КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Разведчиками-операторами беспилотных систем группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ обнаружены и уничтожены дроны-"ждуны" ВСУ с применением сбросов ВОГ на сумском направлении, заявил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Следопыт.

"Работали на ЛБС - здесь противник особенно активно использует тактику засад с помощью дронов-"ждунов". Мы проводили плановое патрулирование дорог и троп, отслеживали любые изменения в ландшафте. Работали аккуратно: сбросами ВОГ с разведывательного дрона поразили аппараты прямыми попаданиями, не дав им активироваться", - сообщил агентству Следопыт.