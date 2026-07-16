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ВС России уничтожили дроны-"ждуны" ВСУ на сумском направлении - РИА Новости, 16.07.2026
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08:02 16.07.2026

ВС России уничтожили дроны-"ждуны" ВСУ на сумском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведчиками-операторами группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ обнаружены и уничтожены дроны-"ждуны" ВСУ на сумском направлении.
  • Дроны были поражены сбросами ВОГ во время планового патрулирования.
КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Разведчиками-операторами беспилотных систем группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ обнаружены и уничтожены дроны-"ждуны" ВСУ с применением сбросов ВОГ на сумском направлении, заявил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Следопыт.
"Работали на ЛБС - здесь противник особенно активно использует тактику засад с помощью дронов-"ждунов". Мы проводили плановое патрулирование дорог и троп, отслеживали любые изменения в ландшафте. Работали аккуратно: сбросами ВОГ с разведывательного дрона поразили аппараты прямыми попаданиями, не дав им активироваться", - сообщил агентству Следопыт.
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