Тюменские разработчики достигли успехов в создании программ кампусов

ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Тюменская команда разработчиков по итогам участия в проекте Минобрнауки России "Разработка продуктовых программ кампусов" отмечена наградой за вклад в создание данных программ, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Минобрнауки России подвело итоги пилотного проекта, в котором участвовали пять регионов, в том числе Тюменская область. Опыт этих регионов планируют использовать при разработке продуктовых программ других университетских кампусов России.

"По итогам проекта тюменскую команду наградили за вклад в создание программ кампуса. Они помогают еще до открытия кампуса определить его будущее содержание: какие технологии, образовательные проекты и сервисы будут развиваться на его площадке, кому они нужны и какую пользу смогут принести региону", - говорится в сообщении.

Участник команды - директор Школы естественных наук Тюменского госуниверситета, кандидат химических наук Андрей Елышев отметил, что пилотный проект объединил университеты, научные команды и индустриальных партнеров вокруг конкретных задач.

Команда перешла от отдельных идей к продуктам, для которых определены заказчики, целевые рынки и планы реализации. Следующий шаг — продолжить работу над программами и довести разработки до внедрения.

Программы тюменского кампуса связаны с его четырьмя специализациями: "Новые материалы", "Технологический инжиниринг", "Безопасность живых систем" и "Цифровая трансформация", они наполняют будущий кампус конкретным содержанием. Помимо обучения и исследований, в нем планируют создавать решения для предприятий, региона и страны.