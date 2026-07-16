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Тюменские разработчики достигли успехов в создании программ кампусов - РИА Новости, 16.07.2026
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
19:42 16.07.2026
Тюменские разработчики достигли успехов в создании программ кампусов

Тюменская команда разработчиков достигла успехов в создании программ кампусов

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Тюменская команда разработчиков по итогам участия в проекте Минобрнауки России "Разработка продуктовых программ кампусов" отмечена наградой за вклад в создание данных программ, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Минобрнауки России подвело итоги пилотного проекта, в котором участвовали пять регионов, в том числе Тюменская область. Опыт этих регионов планируют использовать при разработке продуктовых программ других университетских кампусов России.
"По итогам проекта тюменскую команду наградили за вклад в создание программ кампуса. Они помогают еще до открытия кампуса определить его будущее содержание: какие технологии, образовательные проекты и сервисы будут развиваться на его площадке, кому они нужны и какую пользу смогут принести региону", - говорится в сообщении.
Участник команды - директор Школы естественных наук Тюменского госуниверситета, кандидат химических наук Андрей Елышев отметил, что пилотный проект объединил университеты, научные команды и индустриальных партнеров вокруг конкретных задач.
Команда перешла от отдельных идей к продуктам, для которых определены заказчики, целевые рынки и планы реализации. Следующий шаг — продолжить работу над программами и довести разработки до внедрения.
Программы тюменского кампуса связаны с его четырьмя специализациями: "Новые материалы", "Технологический инжиниринг", "Безопасность живых систем" и "Цифровая трансформация", они наполняют будущий кампус конкретным содержанием. Помимо обучения и исследований, в нем планируют создавать решения для предприятий, региона и страны.
Тюменский кампус создается по проекту "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".
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