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Ракова рассказала о первых итогах работы "Московского чекапа" - РИА Новости, 16.07.2026
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10:08 16.07.2026 (обновлено: 18:35 16.07.2026)
Ракова рассказала о первых итогах работы "Московского чекапа"

Ракова: более 700 тысяч москвичей изучили функционал "Московского чекапа"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина на приеме у врача
Женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За две недели более 700 тысяч москвичей изучили новый функционал «Московского чекапа» в приложении «ЕМИАС.ИНФО».
  • Более 250 тысяч человек прошли базовое онлайн-анкетирование, а более 50 тысяч узнали свой профиль старения.
  • У более чем 800 москвичей был выявлен ускоренный темп старения, они получили дополнительный пакет обследований и индивидуальные рекомендации.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За две недели с момента запуска новой программы заботы о здоровье "Московский чекап" более 700 тысяч москвичей изучили новый функционал в приложении "ЕМИАС.ИНФО", а 250 тысяч из них прошли базовое онлайн-анкетирование, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В рамках философии здорового долголетия мы запустили "Московский чекап" - новую программу заботы о здоровье, 90% которой проходит онлайн. Это позволяет удобно встроить ее в повседневную жизнь. За первые две недели работы проекта более 700 тысяч человек открыли новый раздел в приложении, более 250 тысяч из них прошли базовое анкетирование, чтобы определить риски своего здоровья", - рассказала Ракова.
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Заммэра отметила, что при этом появилось более 70 тысяч новых пациентов, которые раньше не были в системе и никогда не обращались в поликлиники города, их фактически вернули в профилактику.
"Ключевая возможность чекапа - определение типа старения. Более 50 тысяч участников прошли расширенные анкеты и узнали свой профиль старения, что очень важно в процессе заботы о своем организме", - уточнила Ракова.
Она подчеркнула, что более чем у 800 москвичей был выявлен ускоренный темп старения - их биологический возраст оказался значительно выше паспортного. Они получили дополнительный пакет обследований и индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья и коррекции образа жизни.
"Философия здорового долголетия во многом нацелена на молодых активных людей, которые вовлечены в заботу о своем здоровье", - добавила заммэра.
Ракова пояснила, что для прохождения экспресс-диагностики здоровья в любой удобный момент в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Московский чекап" пользователь может заполнить специализированные онлайн-анкеты, выполнить функциональные тесты по видеоинструкциям, внести вручную сведения о составе тела, например, с умных весов.
"Также данные можно передать в ЭМК пациента в автоматическом режиме, выполнив специальное исследование - биоимпедансометрию в поликлинике или центре госуслуг "Мои документы", - дополнила она.
По словам заммэра, система проанализирует не только ответы, но и сведения из электронной медицинской карты, чтобы сформировать без визита к врачу персональный пакет дополнительных обследований и рекомендаций по питанию, сну, двигательной активности, мотивации, ментальному здоровью и по управлению стрессом.
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