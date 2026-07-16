"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучало сообщение «Фиатоплот».
- Первое сообщение за четверг было зафиксировано в 12:24 мск.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сообщение "Фиатоплот" прозвучало в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Первое сообщение за четверг было зафиксировано в 12.24 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Фиатоплот".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".