ПВО за день уничтожила 117 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская ПВО за день уничтожила 117 украинских беспилотников.
- Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российская ПВО за день уничтожила 117 украинских беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18