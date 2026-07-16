В Калужской области ночью уничтожили три беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили три БПЛА в Калужской области.
- По предварительной информации губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три БПЛА в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
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"Сегодня ночью над территориями Бабынинского и Сухиничского муниципальных округов силами ПВО уничтожены три БПЛА... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что на местах работают оперативные группы.
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15 июля, 21:16