Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь Иван Просветов перешел из ЦСКА в "Авангард".
- В обмен на Просветова ЦСКА получил нападающего Максима Склокина.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вратарь Иван Просветов в результате обмена перешел из ЦСКА в "Авангард", сообщается в Telegram-канале омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 27-летним россиянином рассчитан на один год. В обмен на Просветова ЦСКА получил 18-летнего нападающего Максима Склокина.
Просветов выступал за ЦСКА в сезоне-2024/25, после чего вернулся в Северную Америку и представлял фарм-клуб "Калгари Флэймз" в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Просветов также выступал за "Аризону Койотис" и "Колорадо Эвеланш", суммарно отыграв 24 матча и одержав восемь побед.