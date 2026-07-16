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Просветов перешел из ЦСКА в "Авангард" - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Хоккей
 
17:33 16.07.2026 (обновлено: 17:56 16.07.2026)
Просветов перешел из ЦСКА в "Авангард"

Иван Просветов стал игроком "Авангарда"

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкИван Просветов
Иван Просветов - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Иван Просветов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь Иван Просветов перешел из ЦСКА в "Авангард".
  • В обмен на Просветова ЦСКА получил нападающего Максима Склокина.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вратарь Иван Просветов в результате обмена перешел из ЦСКА в "Авангард", сообщается в Telegram-канале омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 27-летним россиянином рассчитан на один год. В обмен на Просветова ЦСКА получил 18-летнего нападающего Максима Склокина.
Просветов выступал за ЦСКА в сезоне-2024/25, после чего вернулся в Северную Америку и представлял фарм-клуб "Калгари Флэймз" в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Просветов также выступал за "Аризону Койотис" и "Колорадо Эвеланш", суммарно отыграв 24 матча и одержав восемь побед.
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