Приложения VK доступны в RuStore

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Приложения VK и "Макс" доступны в российском магазине приложений RuStore, напомнили РИА Новости в компании-разработчике.

В понедельник Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".