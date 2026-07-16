Приложения VK доступны в RuStore

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приложения VK и "Макс" доступны для скачивания в российском магазине RuStore.
- Приложения, принадлежащие VK, пропали из Google Play, а также у ряда пользователей из Huawei AppGallery.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Приложения VK и "Макс" доступны в российском магазине приложений RuStore, напомнили РИА Новости в компании-разработчике.
"Макс" и приложения VK - "ВКонтакте", "VK Видео", "Почта Mail", "Дзен", "Одноклассники", "VK Музыка" и другие - доступны для скачивания для пользователей Android в российском магазине RuStore", - сообщили в компании.
Ранее в четверг все приложения, принадлежащие VK, пропали из Google Play, также приложение VK у ряда пользователей пропало из Huawei AppGallery.
В понедельник Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".