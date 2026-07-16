Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все приложения VK, включая "Макс", "Одноклассники" и Mail.ru, пропали из Google Play.
- Приложения VK доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android, обновления работают в обычном режиме.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Все приложения, принадлежащие VK, пропали из Google Play, заметил корреспондент РИА Новости.
Ранее агентство обратило внимание, что приложения VK, "Макс", "Одноклассники" и Mail.ru исчезли из Google Play. В VK отметили, что ранее установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, а пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления.
Позже выяснилось, что из магазина приложений исчезли также сервисы "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Юла", "VK Знакомства", "Дзен", "Облако Mail", "Маруся", "VK Клипы" и "VK Почта".
Приложения доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android. Их обновления также работают в обычном режиме.
В понедельник Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей. Позже все сервисы VK пропали из App Store.