Рейтинг@Mail.ru
Все приложения, принадлежащие VK, пропали из Google Play - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 16.07.2026

Все приложения, принадлежащие VK, пропали из Google Play

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Страница социальной сети "Вконтакте" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все приложения VK, включая "Макс", "Одноклассники" и Mail.ru, пропали из Google Play.
  • Приложения VK доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android, обновления работают в обычном режиме.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Все приложения, принадлежащие VK, пропали из Google Play, заметил корреспондент РИА Новости.
Ранее агентство обратило внимание, что приложения VK, "Макс", "Одноклассники" и Mail.ru исчезли из Google Play. В VK отметили, что ранее установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, а пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления.
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Приложение VK пропало из Huawei AppGallery у ряда пользователей
Вчера, 14:19
Позже выяснилось, что из магазина приложений исчезли также сервисы "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Юла", "VK Знакомства", "Дзен", "Облако Mail", "Маруся", "VK Клипы" и "VK Почта"​.
Приложения доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android. Их обновления также работают в обычном режиме.
В понедельник Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей. Позже все сервисы VK пропали из App Store.
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
VK рекомендовала пользователям перейти на другой домен
Вчера, 14:26
 
ТехнологииРоссияВКонтактеGoogle Play
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала