Краткий пересказ от РИА ИИ Все приложения VK, включая "Макс", "Одноклассники" и Mail.ru, пропали из Google Play.

Приложения VK доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android, обновления работают в обычном режиме.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Все приложения, принадлежащие VK, пропали из Google Play, заметил корреспондент РИА Новости.

Ранее агентство обратило внимание, что приложения VK, "Макс", " Одноклассники " и Mail.ru исчезли из Google Play. В VK отметили, что ранее установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, а пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления.

Позже выяснилось, что из магазина приложений исчезли также сервисы "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Юла", "VK Знакомства", "Дзен", "Облако Mail", "Маруся", "VK Клипы" и "VK Почта"​.

Приложения доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android. Их обновления также работают в обычном режиме.

В понедельник Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".