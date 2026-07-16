На Кубани женщине вынесли приговор за истязание приемных детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Геленджикский городской суд приговорил Елену Роготовскую к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима за истязание приемных детей.

С 2011 по 2017 год Роготовская жила в Челябинской области и истязала восемь девочек в возрасте от пяти до 15 лет.

После переезда на Кубань в 2017–2023 годах Роготовская издевалась над 12 детьми в возрасте от трех до 17 лет.

КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Геленджикский городской суд назначил Елене Роготовской 4 года и 6 месяцев колонии общего режима за истязание приемных детей, которых она била, жестоко наказывала, оскорбляла и ограничивала в еде, сообщает объединенная Геленджикский городской суд назначил Елене Роготовской 4 года и 6 месяцев колонии общего режима за истязание приемных детей, которых она била, жестоко наказывала, оскорбляла и ограничивала в еде, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Судом установлено, с 2011 по 2017 год подсудимая жила в Челябинской области, где истязала восемь девочек возрастом от пяти до 15 лет. Она избивала детей, подвергала их жестоким и унижающим наказаниям, ограничивала в питании и оскорбляла.

Затем, уточнили в пресс-службе, семья переехала на Кубань, и там в 2017-2023 годах Роготовская издевалась уже над 12 детьми возрастом от трех до 17 лет. В июле 2020 года женщина бросила на землю десятилетнюю девочку, сломав ей плечевую кость.