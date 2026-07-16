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На Кубани женщине вынесли приговор за истязание приемных детей - РИА Новости, 16.07.2026
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14:45 16.07.2026
На Кубани женщине вынесли приговор за истязание приемных детей

Жительница Кубани получила 4,5 года колонии за истязание приёмных детей

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в здании суда
Статуя Фемиды в здании суда - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Геленджикский городской суд приговорил Елену Роготовскую к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима за истязание приемных детей.
  • С 2011 по 2017 год Роготовская жила в Челябинской области и истязала восемь девочек в возрасте от пяти до 15 лет.
  • После переезда на Кубань в 2017–2023 годах Роготовская издевалась над 12 детьми в возрасте от трех до 17 лет.
КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Геленджикский городской суд назначил Елене Роготовской 4 года и 6 месяцев колонии общего режима за истязание приемных детей, которых она била, жестоко наказывала, оскорбляла и ограничивала в еде, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Судом установлено, с 2011 по 2017 год подсудимая жила в Челябинской области, где истязала восемь девочек возрастом от пяти до 15 лет. Она избивала детей, подвергала их жестоким и унижающим наказаниям, ограничивала в питании и оскорбляла.
Затем, уточнили в пресс-службе, семья переехала на Кубань, и там в 2017-2023 годах Роготовская издевалась уже над 12 детьми возрастом от трех до 17 лет. В июле 2020 года женщина бросила на землю десятилетнюю девочку, сломав ей плечевую кость.
"Геленджикским городским судом Елене Роготовской назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с установлением опеки над малолетними и несовершеннолетними детьми на срок 3 года", - говорится в сообщении.
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