Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске бизнесмен получил срок за взятку на выдачу крупного кредита - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 16.07.2026 (обновлено: 13:22 16.07.2026)
В Челябинске бизнесмен получил срок за взятку на выдачу крупного кредита

Бизнесмен в Челябинске получил 8 лет колонии за взятку за кредит на 1 млрд руб

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предпринимателю в Челябинске суд назначил 8 лет колонии строгого режима за дачу взятки.
  • Предприниматель передал сотруднику финансовой организации взятку в размере 14 миллионов рублей за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму более 1 миллиарда рублей.
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл - РИА Новости. Суд назначил 8 лет колонии строгого режима предпринимателю в Челябинске, давшему взятку сотруднику финансовой организации за выдачу кредита на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.
С марта 2023 по январь 2025 года бывший и действующий тогда сотрудники банка в Челябинске получили от представителя юрлиц лично и через посредников взятку за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии. Деньги передавались для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Следствие выявило новый эпизод взятки экс-сотруднику челябинского банка
8 октября 2025, 17:07
По данным УФСБ, предприниматель передал взятку сотруднику финансовой организации в размере 14 миллионов рублей за помощь в открытии банком невозобновляемой кредитной линии на сумму более 1 миллиарда рублей.
"Центральный районный суд Челябинска признал виновным предпринимателя в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Судебной инстанцией фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
В правоохранительных органах РИА Новости ранее уточняли, что обвиняемые по данному делу – экс-сотрудник "Сбербанка" Роман Лихопуд, бизнесмен Алексей Вахатов и сотрудница челябинского отделения банка Оксана Малышко.
В июне Лихопуд был осужден к 5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 28 миллионов рублей и конфискацией в размере 14 миллионов рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Экс-сотрудника банка в Челябинске арестовали за взятку
26 сентября 2025, 14:50
 
ПроисшествияЧелябинскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала