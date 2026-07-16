В Челябинске бизнесмен получил срок за взятку на выдачу крупного кредита

Краткий пересказ от РИА ИИ Предпринимателю в Челябинске суд назначил 8 лет колонии строгого режима за дачу взятки.

Предприниматель передал сотруднику финансовой организации взятку в размере 14 миллионов рублей за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму более 1 миллиарда рублей.

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл - РИА Новости. Суд назначил 8 лет колонии строгого режима предпринимателю в Челябинске, давшему взятку сотруднику финансовой организации за выдачу кредита на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.

С марта 2023 по январь 2025 года бывший и действующий тогда сотрудники банка в Челябинске получили от представителя юрлиц лично и через посредников взятку за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии. Деньги передавались для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях.

По данным УФСБ, предприниматель передал взятку сотруднику финансовой организации в размере 14 миллионов рублей за помощь в открытии банком невозобновляемой кредитной линии на сумму более 1 миллиарда рублей.

"Центральный районный суд Челябинска признал виновным предпринимателя в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Судебной инстанцией фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

В правоохранительных органах РИА Новости ранее уточняли, что обвиняемые по данному делу – экс-сотрудник "Сбербанка" Роман Лихопуд, бизнесмен Алексей Вахатов и сотрудница челябинского отделения банка Оксана Малышко.