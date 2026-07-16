Рейтинг@Mail.ru
На Алтае вынесли приговор женщине, которая била и выгоняла на улицу сыновей - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 16.07.2026
На Алтае вынесли приговор женщине, которая била и выгоняла на улицу сыновей

На Алтае женщина получила более 3 лет колонии за жестокое обращение с детьми

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщину из Мамонтовского района осудили на 3 года и 1 месяц за истязание двух несовершеннолетних сыновей.
  • Женщина регулярно применяла физическое насилие к детям, в том числе выгоняла их на улицу.
БАРНАУЛ, 16 июл - РИА Новости. Женщину, которая регулярно била своих сыновей разными предметами и выгоняла их на улицу, осудили на 3 года и 1 месяц колонии в Алтайском крае, детей оформили под опеку, сообщили в СУСК по региону.
«

"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летней жительнице Мамонтовского района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью и мучениями для потерпевших) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением)", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что женщина напивалась и регулярно применяла к двум своим сыновьям физическое насилие.
"Используя незначительные поводы, она наносила детям удары, в том числе различными предметами, а также выгоняла их на улицу, причиняя тем самым физическую боль и психические страдания… Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимую виновной в инкриминируемых ей деяниях и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отмечают в СУСК.
Подчеркивается, что над детьми установлена опека.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Две жительницы Кузбасса, истязавшие девушек, получили условные сроки
5 марта, 08:18
 
ПроисшествияРоссияАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала