На Алтае вынесли приговор женщине, которая била и выгоняла на улицу сыновей

БАРНАУЛ, 16 июл - РИА Новости. Женщину, которая регулярно била своих сыновей разными предметами и выгоняла их на улицу, осудили на 3 года и 1 месяц колонии в Алтайском крае, детей оформили под опеку, сообщили в СУСК по региону.

"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летней жительнице Мамонтовского района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью и мучениями для потерпевших) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением)", - говорится в сообщении .

"Используя незначительные поводы, она наносила детям удары, в том числе различными предметами, а также выгоняла их на улицу, причиняя тем самым физическую боль и психические страдания… Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимую виновной в инкриминируемых ей деяниях и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отмечают в СУСК.